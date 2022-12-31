У Шевченко и Сагадеева сменилось гражданство в заявке «Барыса» на официальном сайте КХЛ

В заявке «Барыса» на официальном сайте КХЛ изменена информация о гражданстве двух игроков сборной Казахстана – Дмитрия Шевченко и Антона Сагадеева.

Изначально Дмитрий Шевченко был заявлен за астанинский клуб как гражданин России. Но после выхода новости о том, что хоккеиста лишили казахстанского гражданства, по неизвестной причине его гражданство на официальном сайте лиги было изменено на казахстанское.

Теперь гражданство игрока снова изменено на российское.

Также на официальном сайте КХЛ изменились данные по гражданству Антона Сагадеева. Еще 29 декабря он значился как гражданин Казахстана, а теперь – как гражданин России.

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