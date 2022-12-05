Скабелка будет главным тренером сборной Казахстана на Кубке Первого Канала

Теги Федор Полищук сборная Казахстана по хоккею Андрей Скабелка Кубок Первого канала КХЛ Барыс Александр Шимин Александр Корешков Федерация хоккея Казахстана Владимир Копать Сергей Тамбулов Sports.ru - Казахстан Хоккей

Определен тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок Первого Канала.

Команду возглавит главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

В штаб вошли тренеры Владимир Копать, Федор Полищук, тренер по вратарям Александр Шимин, тренер по ОФП Кирилл Легчаков и видео-тренер Сергей Тамбулов.

Александр Корешков будет генеральным менеджером.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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