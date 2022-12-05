Скабелка будет главным тренером сборной Казахстана на Кубке Первого Канала

Определен тренерский штаб сборной Казахстана на .

Команду возглавит главный тренер Андрей Скабелка.

В штаб вошли тренеры Владимир Копать, , тренер по вратарям Александр Шимин, тренер по ОФП Кирилл Легчаков и видео-тренер Сергей Тамбулов.

будет генеральным менеджером.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.