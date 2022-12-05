Скабелка будет главным тренером сборной Казахстана на Кубке Первого Канала
Определен тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок Первого Канала.
Команду возглавит главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.
В штаб вошли тренеры Владимир Копать, Федор Полищук, тренер по вратарям Александр Шимин, тренер по ОФП Кирилл Легчаков и видео-тренер Сергей Тамбулов.
Александр Корешков будет генеральным менеджером.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
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