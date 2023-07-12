Потайчук о гражданстве РФ для Лайпсика: «Ротенбергу виднее, как усилить СКА и сборную. Канадцам будет сложно попасть просто так в национальную команду»

Теги СКА Сборная России по хоккею Андрей Потайчук Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Андрей Потайчук не считает проблемой получение Бренданом Лайпсиком гражданства России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. 

«Меня не пугает эта тенденция. В футболе у нас уже давно иностранные игроки получают российские паспорта. В спорте конкуренцию никто не отменял. Лайпсик очень хороший игрок, но место в сборной ему никто не гарантирует. Роману Ротенбергу виднее, как усилить команду и сборную. Если североамериканцы хотят российское гражданство, пусть получают.

Станет ли это проблемой для молодых хоккеистов, если после Лайпсика еще кто-то захочет? Ему и другим канадцам будет сложно попасть просто так в национальную команду. У нас много качественных хоккеистов, и паспорт здесь не будет решать. Кто лучший на льду, тот и в составе.

Хороший пример у Казахстана. Была смена поколений, и пригласили североамериканцев. Но у нас страна большая, поэтому тут будет решать спортивный принцип», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака».

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6 комментариев

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Амфитрион
Дожили) Роман Ротенберг обращается к Путину за гражданством для канадца и Потайчук на серьезе рассуждает о перспективах оного в сборной, которой и играть-то толком не с кем. И это на фоне нытья про необходимость урезания лимитов на легов, потоков дифирамбов про Красную машину, и заявлений что без нас канадцам играть не с кем. Когда же кончится этот бред...
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RBChannel
Ответ Амфитрион
Дожили) Роман Ротенберг обращается к Путину за гражданством для канадца и Потайчук на серьезе рассуждает о перспективах оного в сборной, которой и играть-то толком не с кем. И это на фоне нытья про необходимость урезания лимитов на легов, потоков дифирамбов про Красную машину, и заявлений что без нас канадцам играть не с кем. Когда же кончится этот бред...
НИКОГДА:) бред как образ жизни
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Антон Круть
"Хороший пример у Казахстана."
При всем уважении к сборной Казахстана, у РФ гораздо больше игроков уровня ничем не хуже Лайпсика.
На кой чёрт нужен Лайпсик в сборной, ещё и при отсутствии у сборной официальных матчей - совершенно не ясно.
Да и зачем рассуждать о сборной когда это делается в первую очередь в интересах СКА и сокращённого лимита.
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avcgloronalduMU
дитя лимита ))
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Wayne Gretzky 99
Потайчук лижет так же, как и играл. Незамысловато.
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Амфитрион
Ответ RBChannel
НИКОГДА:) бред как образ жизни
Вот это-то и пугает...
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