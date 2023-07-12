Потайчук о гражданстве РФ для Лайпсика: «Ротенбергу виднее, как усилить СКА и сборную. Канадцам будет сложно попасть просто так в национальную команду»

Андрей Потайчук не считает проблемой получение Бренданом Лайпсиком гражданства России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

«Меня не пугает эта тенденция. В футболе у нас уже давно иностранные игроки получают российские паспорта. В спорте конкуренцию никто не отменял. Лайпсик очень хороший игрок, но место в сборной ему никто не гарантирует. Роману Ротенбергу виднее, как усилить команду и сборную. Если североамериканцы хотят российское гражданство, пусть получают.

Станет ли это проблемой для молодых хоккеистов, если после еще кто-то захочет? Ему и другим канадцам будет сложно попасть просто так в национальную команду. У нас много качественных хоккеистов, и паспорт здесь не будет решать. Кто лучший на льду, тот и в составе.

Хороший пример у Казахстана. Была смена поколений, и пригласили североамериканцев. Но у нас страна большая, поэтому тут будет решать спортивный принцип», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака».