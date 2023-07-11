Кожевников о гражданстве для Лайпсика: «Не думаю, что он попадет в сборную России, но у СКА будет преимущество – могут заявить еще одного легионера»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Александр Кожевников Брендан Лайпсик Хоккей

Александр Кожевников оценил желание Брендана Лайпсика стать гражданином РФ.

«Лайпсик хочет получить российское гражданство и играть здесь – нормально. Потом он откажется – это нормальная вещь. Я не думаю, что он попадет в сборную России.

У СКА будет преимущество, если он получит гражданство, потому что могут заявить еще одного легионера. Третье место освобождается, и могут взять четвертого легионера.

У него будет двойное гражданство, и он потом откажется – это нормальная практика», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

1 комментарий

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Jeff Lebowski
Глубокая аналитика.
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