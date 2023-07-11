Кожевников о гражданстве для Лайпсика: «Не думаю, что он попадет в сборную России, но у СКА будет преимущество – могут заявить еще одного легионера»

Александр Кожевников оценил желание Брендана Лайпсика стать гражданином РФ.

«Лайпсик хочет получить российское гражданство и играть здесь – нормально. Потом он откажется – это нормальная вещь. Я не думаю, что он попадет в сборную России.

У СКА будет преимущество, если он получит гражданство, потому что могут заявить еще одного легионера. Третье место освобождается, и могут взять четвертого легионера.

У него будет двойное гражданство, и он потом откажется – это нормальная практика», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.