Илья Воробьев о желании Лайпсика стать гражданином России: «У него есть татуировка на русском. Парень он общительный, понимает язык»

Илья Воробьев высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сегодня сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

«Он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства. Это быстрый, очень резкий игрок, был лидером в «Металлурге» первый и второй год.

Несомненно, это усиление для СКА. У него даже есть татуировка на русском языке, которую он, кажется, сделал после первого года в «Магнитке».

Парень он довольно общительный и понимает русский язык. Старался разговаривать с ребятами», – сказал бывший тренер «Металлурга».