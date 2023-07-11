Илья Воробьев о желании Лайпсика стать гражданином России: «У него есть татуировка на русском. Парень он общительный, понимает язык»
Илья Воробьев высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сегодня сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.
«Он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства. Это быстрый, очень резкий игрок, был лидером в «Металлурге» первый и второй год.
Несомненно, это усиление для СКА. У него даже есть татуировка на русском языке, которую он, кажется, сделал после первого года в «Магнитке».
Парень он довольно общительный и понимает русский язык. Старался разговаривать с ребятами», – сказал бывший тренер «Металлурга».
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