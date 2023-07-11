Илья Воробьев о желании Лайпсика стать гражданином России: «У него есть татуировка на русском. Парень он общительный, понимает язык»

Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев КХЛ Брендан Лайпсик натурализация ТАСС Хоккей

Илья Воробьев высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сегодня сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. 

«Он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства. Это быстрый, очень резкий игрок, был лидером в «Металлурге» первый и второй год.

Несомненно, это усиление для СКА. У него даже есть татуировка на русском языке, которую он, кажется, сделал после первого года в «Магнитке».

Парень он довольно общительный и понимает русский язык. Старался разговаривать с ребятами», – сказал бывший тренер «Металлурга». 

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5 комментариев

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Сергей
- У Вас есть татуировка на русском?
- Yep
- Поздравляю, Вы приняты
+3
-2
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Barsum
Молодец, что тут скажешь, в такое-то время. Может и остальные леги глядя на него захотят российский паспорт.
+3
-3
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Кеша
У него есть татуировка на русском «Не забуду мать родную» и портрет Сталина на груди. Ну все , теперь точно паспорт лично из рук президента обеспечен.
+2
-2
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Bartez1986
"Не забуду Ротенберга"?
0
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Dorff
Лайпсика отменили в Штатах. Для него это очень неиллюзорно выгодный момент стать россиянином
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