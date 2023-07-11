«Ситуация складывается так, что НХЛ чувствует себя ущемленной». Агент Дементьев о Федотове

Алексей Дементьев заявил, что НХЛ ущемлена из-за Ивана Федотова.

«Очень интересное заявление ФХР. Важным будет получение пресс-релиза от НХЛ, как они видят сложившуюся ситуацию и какие шаги они захотят предпринять.

На текущий момент ситуация складывается так, что НХЛ чувствуют себя ущемленной стороной. В зависимости от их заявления можно думать о дальнейших шагах.

Сейчас тяжело обсуждать. Мы не имеем всех инструментов для оценки ситуации.

Инцидент с Федотовым может повлиять на отношения НХЛ и КХЛ ввиду того, что игроки, имеющие контракты с клубами КХЛ, соберутся и уедут в Северную Америку. Это самая большая неприятность, которая может быть.

В любом случае все решается путем переговоров. Все стороны понимают риски ситуации. Верю, что будет найден компромисс», – сказал агент Алексей Дементьев.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Новый поворот в деле Федотова: ФХР не признает его контракт с ЦСКА, хотя якобы помогала клубу