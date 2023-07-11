«Ситуация складывается так, что НХЛ чувствует себя ущемленной». Агент Дементьев о Федотове

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Иван Федотов Хоккей

Алексей Дементьев заявил, что НХЛ ущемлена из-за Ивана Федотова.

«Очень интересное заявление ФХР. Важным будет получение пресс-релиза от НХЛ, как они видят сложившуюся ситуацию и какие шаги они захотят предпринять.

На текущий момент ситуация складывается так, что НХЛ чувствуют себя ущемленной стороной. В зависимости от их заявления можно думать о дальнейших шагах.

Сейчас тяжело обсуждать. Мы не имеем всех инструментов для оценки ситуации.

Инцидент с Федотовым может повлиять на отношения НХЛ и КХЛ ввиду того, что игроки, имеющие контракты с клубами КХЛ, соберутся и уедут в Северную Америку. Это самая большая неприятность, которая может быть.

В любом случае все решается путем переговоров. Все стороны понимают риски ситуации. Верю, что будет найден компромисс», – сказал агент Алексей Дементьев.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Новый поворот в деле Федотова: ФХР не признает его контракт с ЦСКА, хотя якобы помогала клубу

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ага, конечно, прям ущемляться устали. Болт они теперь просто положат на все наши контракты. Вот и все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9gj8yk9zph
Ответ ОлегИванов
Если в НХЛ здравомыслящие люди, то они примут то, что сами всё это заварили устроив выдуманное "автоматическое продление" без согласие на это Федотова. И должны признать свою ошибку (пусть даже не на прямую). А так, они увидят что это прокатило и в следующие разы вообще забьют на контракты, а просто будут на словах объявлять любого хоккеиста своим, а все должны им подчинятся.
Олег, проснись. Контракт заморозился так как игрок не явился в тренировочный лагерь 2022/2023 и автоматически переносится на следующий сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ ОлегИванов
А почему вообще такая ситуация сложилась. А потому, что НХЛ и ФФ попали в свою ловушку. Когда И.Федотова призвали в армию, то там заявили, что ФФ продлит контракт. Подразумевалось, что они оказывают ему огромную услугу не прекращая контракт через год, когда служба закончится и контракт закончится. Типо того, что Федотов будет очень рад, а потому они его не спрашивали, мол через год радостно подпишет этот односторонне продлённый контракт. Но, оказалось что Федотову эти услуги не нужны, он через год не захотел идти в ФФ.
Олег тебе не надоело аккаунты клепать? И главное зачем, тебя же никто не слушает, потому что ты чушь пишешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Полная ж..а. Крепко вляпались российские хоккейные чиновнички, по самые уши.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 9gj8yk9zph
Олег, проснись. Контракт заморозился так как игрок не явился в тренировочный лагерь 2022/2023 и автоматически переносится на следующий сезон.
А с какого рожна он всё это делает? Это в контракте написано? Покажите контракт.
Контракт не показывают.
А то что имеется по факту, в этом никаких "автоматических продленей и переносов" нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий