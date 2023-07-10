Плющев о Федотове: «Заявление ФХР говорит о том, что многое подлежит подтверждению. Казалось, что ЦСКА достиг компромисса с «Филадельфией», но это не так, судя по всему»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал позицию ФХР по ситуации Ивана Федотова.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

«Если у ФХР возникли вопросы по этому переходу, значит, ситуация серьезная. Мы находимся в пространстве, где существуют и этические, и юридические нормы.

Само по себе заявление ФХР говорит о том, что многое в подписании ЦСКА Федотова подлежит подтверждению.

Это право федерации, которая остается субъектом международного хоккея, несмотря на отстранение от турниров.

Не сомневаюсь, что в предстоящем сезоне Федотов будет играть, вопрос лишь – в какой команде.

Мне казалось, что ЦСКА с «Филадельфией» все обсудил, провел переговоры, достиг компромисса, но, судя по всему, это не так.

В любом случае ЦСКА надо было сначала уладить все юридические моменты, соблюсти гласные и негласные договоренности, а уже потом объявлять о переходе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев

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jigga
Федотов проплатил все интервью за неделю вперед о нем?
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Proline
Хз, с чего он решил, что ЦСКА и Филадельфия вообще что-то обсуждали
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Сельмаш1930
Конечно же Есмантович ни с кем из НХЛ не общался, а решил что всё будет по-щучьему велению по моему хотению. Да вот только Йозе Марино, читай руководство ФХР, понял, что дело попахивает керосином и Мичков может убежать за просто так.
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