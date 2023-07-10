Плющев о Федотове: «Заявление ФХР говорит о том, что многое подлежит подтверждению. Казалось, что ЦСКА достиг компромисса с «Филадельфией», но это не так, судя по всему»

Владимир Плющев прокомментировал позицию ФХР по ситуации Ивана Федотова.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

«Если у ФХР возникли вопросы по этому переходу, значит, ситуация серьезная. Мы находимся в пространстве, где существуют и этические, и юридические нормы.

Само по себе заявление ФХР говорит о том, что многое в подписании ЦСКА Федотова подлежит подтверждению.

Это право федерации, которая остается субъектом международного хоккея, несмотря на отстранение от турниров.

Не сомневаюсь, что в предстоящем сезоне Федотов будет играть, вопрос лишь – в какой команде.

Мне казалось, что ЦСКА с «Филадельфией» все обсудил, провел переговоры, достиг компромисса, но, судя по всему, это не так.

В любом случае ЦСКА надо было сначала уладить все юридические моменты, соблюсти гласные и негласные договоренности, а уже потом объявлять о переходе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.