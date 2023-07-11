Карандин об Андрее Николишине: «Многие его комментарии вызывают вопросы и мешают карьере сына. С такой нагрузкой Ивану в хоккее будет непросто»

Юрий Карандин оценил вероятность обмена Ивана Николишина из «Амура» в «Авангард».

«Сейчас много говорят о скором обмене Ивана Николишина из « » в «Авангард». В молодежной тройке Хабаровска при Епанчинцеве Николишин-младший мне очень понравился. Но готов ли он быть лидером в таком клубе с традициями и претензиями, как «Авангард»?

Слышал, что здесь сдерживающий фактор для обмена – отец Ивана. В нашем хоккее мы много раз проходили истории, когда родители вмешивались в карьеры своих детей и ломали их. Возьмите, например, Кабановых.

– заметный в прошлом хоккеист, поиграл в НХЛ, но сейчас многие его комментарии в прессе вызывают вопросы и мешают карьере сына. С такой нагрузкой Ивану в хоккее будет непросто.

Возьмите мутную историю с драфтом Мичкова. НХЛ, как это она делала на Суперсерии-1972 и на всех своих мероприятиях последнего полувека, нахваливала всех участников драфта, рекламировала их, а Николишин-старший в Москве почему-то устроил разнос.

Тот же в прошлом сезоне тяжело начинал в «Амуре», но тренер Епанчинцев молодого игрока всегда поддерживал, потому тот и раскрылся. А тут в адрес Мичкова – поток брани. Причем по этому потоку, к сожалению, поплыл и бывший судья Вайсфельд. Ему-то это зачем?

Хотел бы поддержать тренера Плющева, он все честно сказал о Николишине-старшем. Являясь президентом Федерации хоккея Москвы, тот вряд ли имеет моральное право критиковать в прессе молодых игроков. И уж точно не имеет права юридического – параллельно работая скаутом одного из клубов НХЛ.

Думаю, московский спорткомитет и кураторы ФХМ во всем разберутся. А тот же « » после этой истории задумается, имеет ли ему смысл делать ставку на Ивана Николишина, а потом получать в прессе комментарии отца. После всех прошлогодних передряг новые скандальчики Омску точно не нужны – и новый менеджер Курьянов это лучше всех понимает.

Печально, что сегодня «жучков», которые запутались сразу в нескольких противоречащих друг другу профессиях, у нас много. Как тут не вспомнить того же Вайсфельда, который, поговаривали, одно время совмещал работу судьи в России и скаута в НХЛ», – сказал почетный вице-президент ФХР.