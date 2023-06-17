Карандин о том, что «Амур» не оплачивает операцию Николишину: «Ситуация настораживает. Странно, что молчит сам клуб»

Теги Амур травмы КХЛ Юрий Карандин Иван Николишин деньги Хоккей

Юрий Карандин удивлен тем, что «Амур» не оплачивает операцию своему лучшему бомбардиру.

Иван Николишин в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах.

– Удивили сообщения в прессе о том, что лучшему центрфорварду «Амура» в прошлом сезоне Николишину не оплачивают операцию. Не готов давать какие-то резкие оценки, поскольку у меня нет полной информации из клуба. Но сама ситуация настораживает.

– Почему?

– Все-таки молодой центрфорвард провел рекордный сезон в карьере, вел за собой, стал капитаном. Значит, вокруг него можно строить команду. Тем более что летом «Амур» в атаке потерял другую талантливую молодежь – лучшего новичка сезона Гребенкина, Дубакина, Лихачева.

Тут логика требует зацепиться за Николишина, сделать на него ставку. Но мы получаем обратную ситуацию – начались какие-то жалобы и пересуды. Странно, что молчит сам «Амур». В наше время, когда в интернете все время идут бурления, это непозволительная роскошь.

– Может, у «Амура» финансовые проблемы?

– Судя по активной селекции, проблем нет. Это во времена Могильного бюджет был жесткий, при этом скандалов клуб избегал. А сейчас, к сожалению, все наоборот.

Самое показательное, что клуб приобретает возрастных и недешевых хоккеистов, варягов. На их фоне история с операцией Николишина в общем-то пустяковая, которая не бьет по бюджету. Тем не менее она произошла, – сказал бывший арбитр.

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