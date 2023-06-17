Карандин о том, что «Амур» не оплачивает операцию Николишину: «Ситуация настораживает. Странно, что молчит сам клуб»

Юрий Карандин удивлен тем, что «Амур» не оплачивает операцию своему лучшему бомбардиру.

в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах.

– Удивили сообщения в прессе о том, что лучшему центрфорварду « » в прошлом сезоне Николишину не оплачивают операцию. Не готов давать какие-то резкие оценки, поскольку у меня нет полной информации из клуба. Но сама ситуация настораживает.

– Почему?

– Все-таки молодой центрфорвард провел рекордный сезон в карьере, вел за собой, стал капитаном. Значит, вокруг него можно строить команду. Тем более что летом «Амур» в атаке потерял другую талантливую молодежь – лучшего новичка сезона Гребенкина, Дубакина, Лихачева.

Тут логика требует зацепиться за Николишина, сделать на него ставку. Но мы получаем обратную ситуацию – начались какие-то жалобы и пересуды. Странно, что молчит сам «Амур». В наше время, когда в интернете все время идут бурления, это непозволительная роскошь.

– Может, у «Амура» финансовые проблемы?

– Судя по активной селекции, проблем нет. Это во времена Могильного бюджет был жесткий, при этом скандалов клуб избегал. А сейчас, к сожалению, все наоборот.

Самое показательное, что клуб приобретает возрастных и недешевых хоккеистов, варягов. На их фоне история с операцией Николишина в общем-то пустяковая, которая не бьет по бюджету. Тем не менее она произошла, – сказал бывший арбитр.