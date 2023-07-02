Плющев о критике Мичкова Николишиным: «Он скаут клуба НХЛ и мог специально понижать акции игрока на драфте. Провокации из Москвы омрачили историю Матвея»

Теги СКА Филадельфия Андрей Николишин Владимир Плющев НХЛ драфт НХЛ КХЛ Политика Матвей Мичков Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал Андрея Николишина из-за его слов про Матвея Мичкова.

18-летний форвард был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

– Седьмое место – уровень Мичкова?

– У меня нет сомнений в том, что Мичков по потенциалу – номер один этого драфта, наравне с канадцем Бедардом. Другое дело, что сработал ряд факторов – и наш талант опустился не на свое, лишь седьмое, место.

О многих этих факторах говорилось в прессе. Это и долгосрочный контракт юниора в КХЛ, и политическая ситуация, которая опутала мировой хоккей. Зато ничего не говорилось о том, что историю Мичкова омрачили и провокации из Москвы. Хотел бы об этом сегодня сказать.

– О чем речь, Владимир Анатольевич?

– Примерно за неделю до драфта в России пошли публикации с резкой критикой Мичкова. На фоне восхвалений из НХЛ и яркой рекламы драфта этот негатив из родной страны смотрелся провинциально и нелепо, люди сами себя высекли. 

Но, думаю, ее появление не случайно. Это была продуманная провокация.

– Поясните, пожалуйста.

– Поначалу у меня вызвало недоумение интервью президента Федерации хоккея Москвы Андрея Николишина, который устроил разнос Мичкова. А потом те люди, которые в теме, пояснили – тут тонкая игра. Николишин одновременно является скаутом одного из клубов НХЛ, и он вместе с другим критиками мог специально понижать акции игрока на драфте – в пользу третьих клубов и третьих лиц.

Тут, как говорится, не пойман – не вор. Но версия интересная. Хотя в этой истории возмущает и другое. Почему с катушек слетел представитель ФХМ – загадка. Тут вообще букет нарушений. Ладно, если являясь скаутом, он публично атакует игрока.

Но самое существенное то, что госслужащий, коим является президент Федерации хоккея Москвы, по федеральному закону о госслужбе не имеет права работать частным образом и тем более на НХЛ, организацию из Северной Америки. Именно этим он подписывает себе приговор, – сказал заслуженный тренер России. 

Отметим, что ФХМ позиционирует себя общественной организацией.

«Общественная организация «Федерация хоккея Москвы» была создана 25 января 1995 года, в статусе региональной организации – с 2011 года. На данный момент это региональная общественная организация, которая занимается развитием детско-юношеского, студенческого и любительского хоккея в Москве», – говорится на сайте ФХМ. 

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8 комментариев

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Игорь Игорев
Тут всё ясно: Плющев получил методичку из Питера, Ларин исполнил. Все виноваты кроме самого Мичкова.
И кстати, драфт показал наглядно, кто нервно визжит, рассказывая про какую-то «систему» подготовки молодых игроков, а кто реально выстраивает в Ярославле Систему с минимумом комментариев об этом.
Кто, кроме воспитанным Ярославлем Мичкова, был в этом году задрафтован из «системы» ска? Йозеботы, есть что ответить?
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Сергей Орлов
Ответ Игорь Игорев
Тут всё ясно: Плющев получил методичку из Питера, Ларин исполнил. Все виноваты кроме самого Мичкова. И кстати, драфт показал наглядно, кто нервно визжит, рассказывая про какую-то «систему» подготовки молодых игроков, а кто реально выстраивает в Ярославле Систему с минимумом комментариев об этом. Кто, кроме воспитанным Ярославлем Мичкова, был в этом году задрафтован из «системы» ска? Йозеботы, есть что ответить?
Нет в Ярославле никакой системы, тупо пылесосят все спортивные школы России и СНГ.
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владимир локотко
Николишин имеет свое мнение,в отличии от плющева и других целующих ротенберга- нарциса. смешно смотреть ,как все ложаться под дилетанта, получувшему команду через родственников.
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TBFTT
Да просто всем интересны амбициозные игроки, которые думают своей головой, не зависят от чужого мнения и делают правильный выбор и готовы идти к своей цели и прогрессировать с первого появившегося шанса, а не те кторые приедут когда-нибудь если им разрешат или в армию не загребут и тд, так что все логично, что он на 7-ом месте.
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LaVa
«Дискредитация Мичкова»
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usenko
Такое впечатление, что многие российские заслуженные деятели хоккея воспринимают драфт серьезнее, чем он есть на самом деле. Для них он сродни чемпионату, где обязательно нужно быть как можно выше. В реальности же номер на драфте (спросите Якупова) не дает гарантию карьеры в НХЛ. Все зависит в первую очередь от самого хоккеиста, немного от команды которая его выбрала, а номер драфта не играет никакого значения, за исключением, возможно, повышенного внимания прессы и болельщиков.
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Serge Vendino
Ответ Игорь Игорев
Тут всё ясно: Плющев получил методичку из Питера, Ларин исполнил. Все виноваты кроме самого Мичкова. И кстати, драфт показал наглядно, кто нервно визжит, рассказывая про какую-то «систему» подготовки молодых игроков, а кто реально выстраивает в Ярославле Систему с минимумом комментариев об этом. Кто, кроме воспитанным Ярославлем Мичкова, был в этом году задрафтован из «системы» ска? Йозеботы, есть что ответить?
Йозеботы?😂 Неужели есть в комментах те, кто его поддерживает? По-моему это удел только "заслуженных ветеранов"
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