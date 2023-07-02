Плющев о критике Мичкова Николишиным: «Он скаут клуба НХЛ и мог специально понижать акции игрока на драфте. Провокации из Москвы омрачили историю Матвея»

Владимир Плющев раскритиковал Андрея Николишина из-за его слов про Матвея Мичкова.

18-летний форвард был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

– Седьмое место – уровень Мичкова?

– У меня нет сомнений в том, что Мичков по потенциалу – номер один этого драфта, наравне с канадцем Бедардом. Другое дело, что сработал ряд факторов – и наш талант опустился не на свое, лишь седьмое, место.

О многих этих факторах говорилось в прессе. Это и долгосрочный контракт юниора в , и политическая ситуация, которая опутала мировой хоккей. Зато ничего не говорилось о том, что историю Мичкова омрачили и провокации из Москвы. Хотел бы об этом сегодня сказать.

– О чем речь, Владимир Анатольевич?

– Примерно за неделю до драфта в России пошли публикации с резкой критикой Мичкова. На фоне восхвалений из НХЛ и яркой рекламы драфта этот негатив из родной страны смотрелся провинциально и нелепо, люди сами себя высекли.

Но, думаю, ее появление не случайно. Это была продуманная провокация.

– Поясните, пожалуйста.

– Поначалу у меня вызвало недоумение интервью президента Федерации хоккея Москвы Андрея Николишина, который устроил разнос Мичкова. А потом те люди, которые в теме, пояснили – тут тонкая игра. Николишин одновременно является скаутом одного из клубов , и он вместе с другим критиками мог специально понижать акции игрока на драфте – в пользу третьих клубов и третьих лиц.

Тут, как говорится, не пойман – не вор. Но версия интересная. Хотя в этой истории возмущает и другое. Почему с катушек слетел представитель ФХМ – загадка. Тут вообще букет нарушений. Ладно, если являясь скаутом, он публично атакует игрока.

Но самое существенное то, что госслужащий, коим является президент Федерации хоккея Москвы, по федеральному закону о госслужбе не имеет права работать частным образом и тем более на НХЛ, организацию из Северной Америки. Именно этим он подписывает себе приговор, – сказал заслуженный тренер России.

Отметим, что ФХМ позиционирует себя общественной организацией.

«Общественная организация «Федерация хоккея Москвы» была создана 25 января 1995 года, в статусе региональной организации – с 2011 года. На данный момент это региональная общественная организация, которая занимается развитием детско-юношеского, студенческого и любительского хоккея в Москве», – говорится на сайте ФХМ.