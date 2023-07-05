Андрей Николишин об Иване и возможном обмене в «Авангард»: «Ничего конкретного не знаю. Его карьеру лучше обсуждать с агентом»

Теги Авангард Амур возможные переходы Андрей Николишин КХЛ Иван Николишин Хоккей

Андрей Николишин высказался о возможном переходе своего сына Ивана в «Авангард».

Сообщалось, что омский клуб ведет с «Амуром» переговоры об обмене нападающего. 

«Ничего конкретного про этот слух я сказать не смогу, просто не знаю. Лучше, наверное, поинтересоваться у тех, кто его дал.

Да и какие-то вопросы про карьеру Ивана лучше обсуждать не со мной, а с его агентом», – сказал руководитель Федерации хоккея Москвы. 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром хабаровчан, набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

Ранее утверждалось, что в межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

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