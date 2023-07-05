Андрей Николишин об Иване и возможном обмене в «Авангард»: «Ничего конкретного не знаю. Его карьеру лучше обсуждать с агентом»

Андрей Николишин высказался о возможном переходе своего сына Ивана в «Авангард».

Сообщалось, что омский клуб ведет с « » переговоры об обмене нападающего.

«Ничего конкретного про этот слух я сказать не смогу, просто не знаю. Лучше, наверное, поинтересоваться у тех, кто его дал.

Да и какие-то вопросы про карьеру лучше обсуждать не со мной, а с его агентом», – сказал руководитель Федерации хоккея Москвы.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром хабаровчан, набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

Ранее утверждалось, что в межсезонье « » отказался оплачивать операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.