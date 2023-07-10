Губерниев о Федотове: «Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву – больше, чем Филадельфию»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

«Если у него был выбор, он выбрал ЦСКА, а все остальное – к Ивану Федотову. Сейчас все равно никакого взаимного уважения контрактов между КХЛ и НХЛ нет.

Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву – больше, чем Филадельфию.

А, может быть, у Федотова произошло переосмысление после всей этой истории, когда за него, кроме меня и хоккеиста «Салавата Юлаева», вообще никто не вступился.

Был ли выбор у Ивана Федотова? Этот вопрос надо задать ему», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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15 комментариев

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Максим Макеев
но сильнее всех он любит ВМФ
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endggwp
А Губерниев, помнится мне, биатлон больше любит, чем хоккей. Сравнение от Дмитрия было из той же оперы?)
+3
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waa1982
Короче, насчет Федотова высказались все, даже отдаленные от хоккея на несколько световых лет. Наверняка даже где-то опубликовано мнение собаки баскова и бабушки инстасамки. Не услышал мнения только от самого Федотова, который теперь точно выглядит как терпила.
+3
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endggwp
Ахахахахахаха, смешно
+2
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Maxim Shumov
Ему, как и многим, доходчиво объяснили, как надо любить «родину»
+1
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Вадим flanec
А мне уже надоедает эта тема с Иваном. Льют из пустого в порожнее, только треск за ушами стоит. Спортс не желает толком всё разжевать, а публикует только изречения всяких персон далёких от понимания ситуации.
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Mephi027
Ну это же вопрос не где он любит жить, а вопрос желания человека развиваться в профессиональном плане.

Если человек хочет развиваться, то он должен конкурировать с лучшими и решать самые сложные задачи. По крайней мере пытаться и стремиться это делать.
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Костя Кот
федотову запретили все это комментировать
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Pitts
Может, я как-то слишком глубоко вдумываюсь в тему, и в голове у 26-летнего Ивана Федотова всё устроено проще, но есть, как говорится, нюансы.

1. Какова мотивация самого Федотова? То, что его фигура стала некой разменной монетой в противостоянии "наших" и "ненаших", сомнений практически ни у кого не вызывает. Причём это произошло ещё в момент его призыва и искромётного прибытия к месту службы. Но тогда это были как бы его личные проблемы, по крайней мере формально всё сводилось именно к этому. А теперь случился очередной виток во взаимоотношениях уже аж целых двух Лиг, и опять вокруг контракта Ивана Федотова. Зачем ему вообще играть за ЦСКА? То есть, выходить на матчи, одетым в соответствующую вратарскую форму, он, конечно будет. Но какова у человека мотивация вообще что-то демонстрировать и развиваться, если его из хоккеиста по сути превратили в инструмент для каких-то разборок и замеров п иськами? Для ЦСКА он уже просто талисман, которого никто никуда не уберёт за эти пару сезонов контракта. К чему стремиться Ивану Федотову, если он на некоем крючке у клуба, с которого один фик не соскочишь? Ну выходи и играй в удовольствие, спортивная составляющая уже далеко не на первом месте.

2. Какова будет реакция клуба? Допустим, что "конфеткой" Плющев(с) он не станет. Может быть, по указанной выше причине. А может быть, просто потому что профессиональный хоккей, а особенно вратарская позиция, где всё ещё больше заточено на психологию, подразумевает спады, потерю формы, отсутствие химии с партнёрами и так далее. То есть, может Ваня просто и не хотеть рвать одно место, а может и хотеть, но просто не будет получаться (год вне хоккея на флоте не самое полезное для хоккея время). И вот что ему скажут всякие Сечины и Есмантовичи? Как они будут заставлять его играть на ноль постоянно, отбывать 95,7% бросков и пропускать по 1,25 шайб за матч? Допустим, что партнёры и тренер с бОльшим пониманием отнесутся, Фёдоров, например, просто не будет ставить его первым номером. Или обязательно будет? Вот просто интересно, какие рычаги у хозяев клуба есть для того, чтобы разруливать последствия плохой игры начисто лишённого спортивного интереса основного вратаря?
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rusbash14
А какая разница? Контракт заключен, не исполнен в связи с форс-мажором, и должен быть отработан в следующем сезоне. Все просто.
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FaithDevotion
Ответ Костя Кот
федотову запретили все это комментировать
Мне аж интересно, каким образом, если он в Дубае и может, если пожелает, вообще что угодно сделать)
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