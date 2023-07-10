Губерниев о Федотове: «Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву – больше, чем Филадельфию»

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

«Если у него был выбор, он выбрал ЦСКА, а все остальное – к Ивану Федотову. Сейчас все равно никакого взаимного уважения контрактов между КХЛ и НХЛ нет.

Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву – больше, чем Филадельфию.

А, может быть, у Федотова произошло переосмысление после всей этой истории, когда за него, кроме меня и хоккеиста «Салавата Юлаева», вообще никто не вступился.

Был ли выбор у Ивана Федотова? Этот вопрос надо задать ему», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»