Майоров о Федотове: «Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку. ЦСКА, наверное, просчитывал варианты, когда подписывал контракт»

Борис Майоров не считает, что хоккеисты начнут уезжать в НХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.

«ЦСКА, наверное, когда подписывал контракт с Федотовым, просчитывал все варианты. Наверное, советовались с КХЛ.

Но я не знаю, связывался армейский клуб с «Филадельфией» или нет. Это имеет большое значение.

Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».