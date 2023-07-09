Майоров о Федотове: «Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку. ЦСКА, наверное, просчитывал варианты, когда подписывал контракт»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Борис Майоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

Борис Майоров не считает, что хоккеисты начнут уезжать в НХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.

«ЦСКА, наверное, когда подписывал контракт с Федотовым, просчитывал все варианты. Наверное, советовались с КХЛ.

Но я не знаю, связывался армейский клуб с «Филадельфией» или нет. Это имеет большое значение.

Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Ну да, "ЦСКА" же всегда просчитывает варианты. И в прошлом году "просчитали", что лучше на год упечь в армию.
И в этом году "посоветовались" КХЛ так, что те не хотели регистрировать.
Не сомневаюсь, что продавливает эти просчеты лично Сечин. А уж будет отток в НХЛ или нет "просчитают" потом как-нибудь. Сила, наглость и хамство(с)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
так если ничего не знаешь, то зачем комментарий давать❓🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ TR31HK
Поразительно читать насколько все здесь известные никнеймы скуплены чтобы дудеть в одной напрве... Даже стыдно за наш хоккей, точнее за известных никнеймов, болелы то все мы здесь в адеквате пишем на тему Ивана, и по головам всё полностью видно. Но поразительна волна никнеймов за подставу нашему хоккею, лиге и клубам... Неужели всех скупили?
Они все +- у одной кормушки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий