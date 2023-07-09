Майоров о Федотове: «Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку. ЦСКА, наверное, просчитывал варианты, когда подписывал контракт»
Борис Майоров не считает, что хоккеисты начнут уезжать в НХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.
«ЦСКА, наверное, когда подписывал контракт с Федотовым, просчитывал все варианты. Наверное, советовались с КХЛ.
Но я не знаю, связывался армейский клуб с «Филадельфией» или нет. Это имеет большое значение.
Не думаю, что из-за этого начнется отток российских хоккеистов в Америку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.
По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.
Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
И в этом году "посоветовались" КХЛ так, что те не хотели регистрировать.
Не сомневаюсь, что продавливает эти просчеты лично Сечин. А уж будет отток в НХЛ или нет "просчитают" потом как-нибудь. Сила, наглость и хамство(с)