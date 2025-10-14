Маккиннон и Нечас набрали очки в 4-м матче подряд. Они делят 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 8 баллами
Нэтан Маккиннон и Мартин Нечас набрали очки в 4-м матче НХЛ подряд.
Форварды «Колорадо» отметились результативными действиями в игре против «Баффало» (3:1).
Нэтан Маккиннон сделал дубль, Мартин Нечас – 2 передачи. Они продлили свои результативные серии со старта сезона до 4 матчей.
Всего в активе Маккиннона теперь 8 (4+4) баллов, Нечас набрал 8 (3+5) очков.
Они делят первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
