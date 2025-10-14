Маккиннон и Нечас набрали очки в 4-м матче подряд. Они делят 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 8 баллами

Нэтан Маккиннон и Мартин Нечас набрали очки в 4-м матче НХЛ подряд.

Форварды «Колорадо » отметились результативными действиями в игре против «Баффало» (3:1).

Нэтан Маккиннон сделал дубль, Мартин Нечас – 2 передачи. Они продлили свои результативные серии со старта сезона до 4 матчей.

Всего в активе Маккиннона теперь 8 (4+4) баллов, Нечас набрал 8 (3+5) очков.

Они делят первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.