«КХЛ пыталась договориться с НХЛ, сохранить меморандум, однако американская лига уходила от сделки». Гимаев-младший о Федотове

Сергей Гимаев-младший заявил, что НХЛ не хотела договариваться в КХЛ.

– Какое ваше мнение о ситуации с контрактом ?

– Здесь вопрос не столько в самом контракте с ЦСКА, сколько в отношениях между КХЛ и НХЛ.

Насколько я знаю, Федотов не против вернуться в ЦСКА. Важно то, как скажется данный контракт Федотова на КХЛ.

Если оценивать риски, что потеряет КХЛ? По большому счету ничего, у нас была такая ситуация, когда из НХЛ возвращался Радулов. Тогда это никак не сказалось на нашей лиге.

В данной ситуации поднимать панику не надо. Я знаю, что КХЛ пыталась юридически договориться с НХЛ. Шли дискуссии о том, чтобы сохранить меморандум, однако американская лига уходила от сделки.

Мы увидели, что подписание «Филадельфией» Колосова случилось в первый день после регистрации контракта Федотова. Они целенаправленно к этому шли.

Главный вопрос состоит в том, как сохранить игроков КХЛ на контрактах, чтобы они не уходили в НХЛ.

Понятно, что звезды, которые хотят, и так уедут, мы не сможем насильно сохранять их в лиге, и меморандум здесь не играет роли.

Главное – сохранить молодых хоккеистов и игроков среднего уровня, которые пробуют себя через АХЛ и зачастую не задерживаются в Америке, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»