«КХЛ пыталась договориться с НХЛ, сохранить меморандум, однако американская лига уходила от сделки». Гимаев-младший о Федотове

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Сергей Гимаев-младший Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Гимаев-младший заявил, что НХЛ не хотела договариваться в КХЛ.

– Какое ваше мнение о ситуации с контрактом Ивана Федотова?

– Здесь вопрос не столько в самом контракте с ЦСКА, сколько в отношениях между КХЛ и НХЛ.

Насколько я знаю, Федотов не против вернуться в ЦСКА. Важно то, как скажется данный контракт Федотова на КХЛ.

Если оценивать риски, что потеряет КХЛ? По большому счету ничего, у нас была такая ситуация, когда из НХЛ возвращался Радулов. Тогда это никак не сказалось на нашей лиге.

В данной ситуации поднимать панику не надо. Я знаю, что КХЛ пыталась юридически договориться с НХЛ. Шли дискуссии о том, чтобы сохранить меморандум, однако американская лига уходила от сделки.

Мы увидели, что подписание «Филадельфией» Колосова случилось в первый день после регистрации контракта Федотова. Они целенаправленно к этому шли.

Главный вопрос состоит в том, как сохранить игроков КХЛ на контрактах, чтобы они не уходили в НХЛ.

Понятно, что звезды, которые хотят, и так уедут, мы не сможем насильно сохранять их в лиге, и меморандум здесь не играет роли.

Главное – сохранить молодых хоккеистов и игроков среднего уровня, которые пробуют себя через АХЛ и зачастую не задерживаются в Америке, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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14 комментариев

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Fullhouse
Ахахах, классика.
"Мы не хотели войны, но пришлось вероломно напасть и захватить 4 субъекта другой страны"🤡
+35
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+21
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Slava Slava
настолько уходили от подписания,что никого с контрактом не забирали. Самим не смешно эту чушь нести?
+14
-1
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Empress
Вы вообще Федотова видели? Пилит себе фоточки с Мальдив, радостный, загорелый и счастливый и плевать хотел на все эти комменты какой он несчастный. Всем бы несчастным так
+4
0
+4
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vpanike
Думаю, что Сергей Наилич в такой ситуации бы высказался иначе.
Но Сергей Сергеевич вправе сам решать, что ему говорить.
+3
0
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Maxim Shumov
Ответ Fullhouse
Ахахах, классика. "Мы не хотели войны, но пришлось вероломно напасть и захватить 4 субъекта другой страны"🤡
Так ведь, тогда бы они на нас напали. Ты что, телевизор не смотришь?))
+4
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+3
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selachii
А Федотов, раз он так пипец как хотел вернуться в ЦСКА, не мог расторгнуть с Филой контракт и подписать с ЦСКА, чтобы вот до такого не доходило? ;(
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Сергей
Закон Федотова
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genowayy
Сергей, отец бы не очень гордился
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serious fan
Очень жаль, что Гимаев примкнул к ветеранам, которые пытаются обелить ЦСКА. Всё таки фигурой, которой был его отец, ему не стать.
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Олег Кузнецов
Ответ Fullhouse
Ахахах, классика. "Мы не хотели войны, но пришлось вероломно напасть и захватить 4 субъекта другой страны"🤡
Гимаев сам себе противоречит. Говорит, что звезды уедут когда хотят и меморандум роли не играет. Зачем тогда говорить, что сделали все по закону, если это не так?
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Andrewxyz
И вообще это НХЛ начала первая)))
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e1ther - e1ther
одни и те же персонажи на каждой ветке Федотова,ухаха,вот это попаболь у некоторых)
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maxhonda
Ответ Fullhouse
Ахахах, классика. "Мы не хотели войны, но пришлось вероломно напасть и захватить 4 субъекта другой страны"🤡
И вообще, если посмотреть карту 17 века, то никакой НХЛ там нет
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