Ларионов о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Да ладно? Серьезно? Я не могу комментировать, только что от вас узнал»
Игорь Ларионов высказался после матча с «Автомобилистом» (2:1).
Тренер отреагировал на информацию о том, что победный гол СКА был зафиксирован ошибочно.
Департамент судейства КХЛ ранее сообщил, что взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.
– Пару минут назад Департамент судейства написал, что шайба после броска Педана не залетела в ворота и была признана ошибочной.
– Да ладно? Что серьезно? Не было гола?
– Не было, да.
– Я не могу комментировать такие вещи, потому что я, честно говоря, только что от вас это узнал, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа СКА во «Вконтакте»
