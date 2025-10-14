Ларионов о Голдобине: «Хотим от него больше огня, стремления, вовлеченности в игру. Он обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это»

Игорь Ларионов поделился мыслями о выступлении Николая Голдобина.

СКА в понедельник обыграл «Автомобилист » со счетом 2:1. Голдобин вернулся в состав команды после двух пропущенных матчей. Он не набрал очков в этой игре.

– Голдобин попал в заявку. Насколько довольны игрой?

– Давать оценку игроку после матча… Какие-то вещи были неплохие, какие-то надо подтягивать. Мы хотим от него больше огня, стремления, больше вовлеченности в игру.

Игра становится более быстрой, мобильной. Голди обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это. Не сомневаюсь, что он будет идти шаг за шагом. Практически пол-игры он смотрелся неплохо. Хотелось, чтобы он делал те вещи, которые не могут делать другие.

Перевоспитать в 30 лет уже трудно. Мы можем молодого мальчишку научить. В 30 лет игрок должен выдавать стабильную игру. Нет какого-то особого рецепта, это делается через работу. Мы с ним об этом говорим. Надеюсь, он будет делать те вещи, которые помогут найти ему свой уровень, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.