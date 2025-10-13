  • Спортс
  • Хартли о втором перерыве матча с «Северсталью»: «Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость. Первые два периода мы не играли так, как должны были»
Хартли о втором перерыве матча с «Северсталью»: «Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость. Первые два периода мы не играли так, как должны были»

Боб Хартли высказался после матча против «Северстали» (3:4).

После двух периодов ярославцы уступали 0:4.

– О чем говорили команде во втором перерыве?

– Мы знали, что первые два периода мы не играли так, как должны были. Было видно, что ребята сами понимали, что могут играть лучше.

Мы не играли на уровне чемпионской команды, делали непозволительные ошибки. Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость, выйти и показать себя лицом, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли

«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
