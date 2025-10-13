Ларионов об ошибочно засчитанном голе СКА: «Наконец-то где-то повезло. Я шокирован, честно говоря. Это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко»

Игорь Ларионов высказался о ситуации с победным голом Андрея Педана.

Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста ». Команда обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Позднее Департамента судейства КХЛ сообщил , что взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба после броска Андрея Педана влетела с внешней стороны сетки.

– Насколько мощный бросок у Педана, получается?

– Я еще тренерам на лавке сказал, что вот этого броска, который он совершил, нам не хватает. Мы даже после этого подумали, что надо выставлять его на большинство, потому что именно этот бросок, который как пуля – влетела и вылетела.

Я даже не предполагал, что такое бывает. Что он сетку порвал, да?

Знаете, наверное, это та удача, о который мы говорим (улыбается). Наконец-то где-то повезло. Это часть игры, порой голы заходят от арбитра, и мы ничего не можем сделать. Игру не вернешь обратно.

Что опять соберем ребят, чтобы они оделись и сыграли овертайм? Все это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко. Честно говоря, я шокирован, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.