Хартли о «Локомотиве»: «Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в хоккей, который должны показывать. Будем улучшать это»

Боб Хартли высказался о матче «Локомотива» против «Северстали» (3:4).

После двух периодов ярославцы уступали 0:4.

«Тяжелое начало для нас. Наделали ошибок, пропустили легкие голы. Но в третьем периоде показали, кто мы есть.

Много работы предстоит. Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в хоккей, который должны показывать. Будем улучшать это», – сказал главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .