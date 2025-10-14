Хартли о «Локомотиве»: «Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в хоккей, который должны показывать. Будем улучшать это»
Боб Хартли высказался о матче «Локомотива» против «Северстали» (3:4).
После двух периодов ярославцы уступали 0:4.
«Тяжелое начало для нас. Наделали ошибок, пропустили легкие голы. Но в третьем периоде показали, кто мы есть.
Много работы предстоит. Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в хоккей, который должны показывать. Будем улучшать это», – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
