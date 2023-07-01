Лучич вернулся в «Бостон». Контракт – на год и 1 млн долларов плюс бонусы

Теги переходы возможные переходы Бостон Калгари НХЛ Милан Лучич Пьер ЛеБрюн Хоккей

«Бостон» подписал форварда Милана Лучича на год.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 1 млн долларов. В контракте также предусмотрены бонусы за результативность.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Калгари», набрав 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа. 

В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова). 

Также стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) очка в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии. 

Всего в НХЛ у Лучича 1173 игры и 584 (233+351) очка при 1299 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 136 игр и 77 (29+48) очков при полезности «+32». 

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.

Лучич уже играл за «Бостон» с 2007 по 2015 год.

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4 комментария

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Strannix
Фолиньо и Пэрри: лошара!!!
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Костя Кот
хороший год у него
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Мандалай
С возвращением!
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Мандалай
Сегодня прям день возвращений из Калгари - Лучич в Бостон, теперь Льюис в ЛА.
Ещё и Шаттенкирка на год и 1 млн подписали.
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