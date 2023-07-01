Лучич вернулся в «Бостон». Контракт – на год и 1 млн долларов плюс бонусы

«Бостон» подписал форварда Милана Лучича на год.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 1 млн долларов. В контракте также предусмотрены бонусы за результативность.

В минувшем сезоне канадец выступал за « », набрав 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа.

В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова).

Также стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) очка в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.

Всего в НХЛ у Лучича 1173 игры и 584 (233+351) очка при 1299 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 136 игр и 77 (29+48) очков при полезности «+32».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.

уже играл за « » с 2007 по 2015 год.