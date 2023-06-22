Лучич о новом клубе: «Самое важное – это подходить команде. Как тренер будет меня использовать? Если ты доволен, то показываешь лучшую игру»

Теги Калгари НХЛ Милан Лучич Хоккей

Милан Лучич объяснил принцип выбора нового клуба.

35-летний форвард выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. «Калгари» разрешил Лучичу вести переговоры с другими клубами

«Самый важный момент – это подходить команде. Какая у меня будет роль в команде? Как тренер будет использовать меня? С кем я буду играть? Все в этом роде.

Если в этих аспектах все складывается очень хорошо, то ты довольным приходишь на каток.

Если ты приходишь довольным на каток, то играешь лучше и показываешь лучшую игру», – сказал нападающий.

В минувшем сезоне Лучич набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа.

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