Милан Лучич: «Попросился в сборную Канады, потому что хотел выиграть золотую медаль. Теперь буду думать о следующем шаге в карьере»

Милан Лучич высказался о своем будущем после победы на ЧМ по хоккею со сборной Канады.

34-летний форвард «Калгари» летом может стать неограниченно свободным агентом.

У него завершается срок действия 7-летнего контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

«Проведу следующий месяц в размышлениях о следующем шаге в карьере. Буду думать о том, что подойдет мне лучше всего, чтобы двигаться вперед. Сейчас самое главное – это просто насладиться победой.

Я попросился в сборную, потому что хотел выиграть золотую медаль. Это была единственная причина. Я хотел сделать все возможное, чтобы помочь команде на турнире. Это был долгий месяц, но результат того стоил», – сказал Лучич.

Нападающий ранее не играл за сборную ни на ЮЧМ, ни на МЧМ, ни на ЧМ.

При этом он был капитаном молодежной сборной Канады в Суперсерии-2007 против молодежной сборной России (канадцы выиграли 7 матчей из 8).