«Спартак» продлил контракты с защитником Хайруллиным и форвардом Чезгановым на 3 года
«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами.
Защитник Тимур Хайруллин и нападающий Егор Чезганов подписали двусторонние соглашения на 3 года.
В прошедшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 23-летний Хайруллин провел 43 матча и набрал 7(2+5) очков при показателе полезности «-10».
21-летний Чезганов в минувшем сезоне стал одним из лучших снайперов молодежки «Спартака», набрав 21 (13+8) очко за 16 матчей, а также дебютировал за основную команду в КХЛ.
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