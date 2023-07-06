«Спартак» продлил контракты с защитником Хайруллиным и форвардом Чезгановым на 3 года

Теги Спартак КХЛ Егор Чезганов Тимур Хайруллин Хоккей

«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами.

Защитник Тимур Хайруллин и нападающий Егор Чезганов подписали двусторонние соглашения на 3 года. 

В прошедшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 23-летний Хайруллин провел 43 матча и набрал 7(2+5) очков при показателе полезности «-10». 

21-летний Чезганов в минувшем сезоне стал одним из лучших снайперов молодежки «Спартака», набрав 21 (13+8) очко за 16 матчей, а также дебютировал за основную команду в КХЛ. 

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