«Спартак» и Голдобин подписали контракт на 2 года

Николай Голдобин перешел в «Спартак».

Московский клуб объявил о заключении двухлетнего контракта с нападающим.

набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров «Металлурга».

В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.