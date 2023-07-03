«Спартак» и Голдобин подписали контракт на 2 года
Николай Голдобин перешел в «Спартак».
Московский клуб объявил о заключении двухлетнего контракта с нападающим.
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров «Металлурга».
В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
Пока Спартак очень серьезно усилился.
Будет претендентом на Топ-4 на Западе.
Ну а КБ с таким составом при новом формате плей-офф теперь главное не попасть в 1 раунде на Ц-СКА потому что в случае прохода во 2 раунд с любым клубом Востока можно будет бороться.В идеальном раскладе Спартак может стать претендентом на полуфинал КГ и первые свои медали в КХЛ