«Спартак» и Голдобин подписали контракт на 2 года

Теги Спартак переходы КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин перешел в «Спартак».

Московский клуб объявил о заключении двухлетнего контракта с нападающим. 

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров «Металлурга».

В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

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6 комментариев

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Crenk
Для Спартака Голби отличный вариант
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Caniball
Отлично, значит не зря выменяли.
Пока Спартак очень серьезно усилился.
Будет претендентом на Топ-4 на Западе.
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marshal .masha
Ответ Crenk
Для Спартака Голби отличный вариант
Да и для Голдобина норм, в Москве жить будет, перелетов меньше
+2
-1
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Саша Чугунков
Охренеть Спартак в этом сезоне просто звери будут!Будет интересно видеть матчи в Минске!!
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-1
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Rio de Janeiro
Как фан Локо буду только рад если Спартак выйдет на новый уровень и на Западе увеличится конкуренция
Ну а КБ с таким составом при новом формате плей-офф теперь главное не попасть в 1 раунде на Ц-СКА потому что в случае прохода во 2 раунд с любым клубом Востока можно будет бороться.В идеальном раскладе Спартак может стать претендентом на полуфинал КГ и первые свои медали в КХЛ
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Beerfanidi
Неплохая селекция у "заклятых" )) И это еще Миша Мальцев не приехал...
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