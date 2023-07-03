Голдобин заработает 90 млн рублей за два года в «Спартаке» (Metaratings)

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин деньги Хоккей

Средняя зарплата Николая Голдобина в «Спартаке» составит 45 миллионов рублей в год.

Сегодня московский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим. По информации Metaratings.ru, за этот период хоккеист заработает 90 миллионов рублей. 

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров «Металлурга».

В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

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1 комментарий

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Олег
шило на мыло. только там Москва.
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