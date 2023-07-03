Кожевников о новом сезоне КХЛ: «ЦСКА можно считать главным фаворитом, но чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. «Ак Барс» и «Спартак» – теневые фавориты»

Теги Ак Барс ЦСКА Спартак Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах нового сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом». 

«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. И редко кто в третий раз подряд завоевывает титул – и в Национальной хоккейной лиге, и у нас. Ведь приходят какие-то новые игроки, возникают какие-то новые эмоции. Сергей Федоров – опытный парень, но им будет непросто.

Можно ли считать «Ак Барс» теневым фаворитом? Вы знаете, хороший подбор игроков – это еще не самое главное. Важно, чтобы главный тренер [Зинэтула Билялетдинов] нашел с ними общий язык. Да, «Ак Барс» можно назвать теневым фаворитом. Но и «Спартак», кстати, тоже – там два звена очень хорошие», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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VintDV
Спартак?! Теневой фаворит?! Я столько не выпью ища аргументы в пользу Спартака....
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Эдуард Элверс
Спартак???? Да ладно?! Это хоккей, а не футбол. Фавориты Ак Барс и СКА. ЦСКА в тройке также.
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цэсемьэр
Спартак😭😭😭
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icey_punk
Спартак?
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Vagner01
Ему похоже похмелиться не дали! Такой бред несёт!
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