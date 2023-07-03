Кожевников о новом сезоне КХЛ: «ЦСКА можно считать главным фаворитом, но чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. «Ак Барс» и «Спартак» – теневые фавориты»
Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах нового сезона КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».
«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. И редко кто в третий раз подряд завоевывает титул – и в Национальной хоккейной лиге, и у нас. Ведь приходят какие-то новые игроки, возникают какие-то новые эмоции. Сергей Федоров – опытный парень, но им будет непросто.
Можно ли считать «Ак Барс» теневым фаворитом? Вы знаете, хороший подбор игроков – это еще не самое главное. Важно, чтобы главный тренер [Зинэтула Билялетдинов] нашел с ними общий язык. Да, «Ак Барс» можно назвать теневым фаворитом. Но и «Спартак», кстати, тоже – там два звена очень хорошие», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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