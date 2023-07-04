Голдобин о «Спартаке»: «Знаю о комбинационном спартаковском стиле не понаслышке. Цели на сезон – побеждать и как следует пошуметь в плей-офф»

Николай Голдобин поделился мыслями о переходе в «Спартак».

«Искренне рад вернуться в родной город и продолжить карьеру в московском «Спартаке»!

У нас собирается очень амбициозная команда – с множеством ярких игроков и хорошо известными тренерами, у которых можно многому научиться.

Цели на сезон только максимальные – хочется побеждать, как следует пошуметь в плей-офф и играть красиво, по-спартаковски!

Знаю о комбинационном спартаковском стиле не понаслышке.

С шести лет я два года занимался хоккеем в школе « », а в семь – пошел в первый класс школы в Сокольниках.

«Спартак» всегда славился горячей поддержкой своих болельщиков, приходите на наши матчи в новом сезоне – и у нас все получится, будем вместе и до конца!» – сказал нападающий .