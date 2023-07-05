Форвард «Торпедо» Коваленко: «Ларионов сделал большой переворот в российском хоккее. За весь сезон ни разу не повысил на нас голос»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко считает, что Игорь Николаевич сделал переворот в российском хоккее.

– С приходом Игоря Ларионова «Торпедо» сделало скачок в спортивном результате. Он был ожидаем лично для вас?

– Игорь Николаевич сделал большой переворот в российском хоккее. То, что делал Ларионов в «Торпедо», об этом говорили многие, но сделал именно Игорь Николаевич.

Понятно, что все тренеры работают на результат и каждый переживает за свою работу. Иногда это может быть и на повышенных тонах. Но лично нам в команде больше объясняли, а не ругали за моменты, в которых мы ошибались на льду.

Игорь Николаевич за весь сезон ни разу не повысил на нас голос. Для меня было в новинку, что главный тренер с такой психологией нашел подход к команде. Он всегда объяснял теоретически, индивидуально и такими моментами надо наслаждаться, пока они есть.

Я рад, например, за молодых пацанов, которые заходят в «Торпедо», что у них с самого начала карьеры появился такой тренер, который дает все возможности и направляет в правильное русло.

Я им по-доброму завидую, что у них есть возможность зайти в КХЛ именно таким образом. Потому что важен первый шаг в жизни и для молодых ребят обстановка в «Торпедо» – это супер. Побольше бы таких тренеров, как Ларионов.

На протяжении всего сезона от нас ждали какую-то оплошность, начиная с предсезонных сборов. Мы верили с самого начала в систему, которую ставил Ларионов. Для меня лично его тренировки показались сначала немного странными. В том плане, что они по-настоящему современные, не шаблонные как у большинства.

То есть обычно умираешь на сборах, не можешь ходить, а в «Торпедо» ты всегда в тонусе. Прошлый сезон, наверное, для меня был самый лучший. Даже не столько из-за набранных очков, а по физической стабильности. На протяжении всего сезона я чувствовал себя очень хорошо. Это, на мой взгляд, и дало свой результат, – сказал форвард «Торпедо».

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1 комментарий

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ser7777
Удачи Николаю в новом сезоне!
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