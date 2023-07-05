Форвард «Торпедо» Коваленко: «Меня звали в «Колорадо». Но мне надо окрепнуть, а затем можно думать об НХЛ»
Форвард «Торпедо» Николай Коваленко заявил, что поддерживает связь с «Колорадо».
«Колорадо» выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.
– Вы задрафтованы «Колорадо». Они следят за вами?
– Мы всегда на связи с ними. Они звали меня, но я придерживаюсь мнения, что надо окрепнуть и провести сезон еще лучше. Уже затем можно будет думать об НХЛ.
– Смотрели за ними в Кубке Стэнли?
– Да и не только за ними. Я в целом посматриваю за НХЛ: смотрел как игры, так и хайлайты. Удивлен, что так рано вылетели? Ну, это жизнь, никогда не предугадаешь, что произойдет, – сказал Коваленко.
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