Форвард «Торпедо» Коваленко: «Меня звали в «Колорадо». Но мне надо окрепнуть, а затем можно думать об НХЛ»

Теги Торпедо Колорадо НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Форвард «Торпедо» Николай Коваленко заявил, что поддерживает связь с «Колорадо».

«Колорадо» выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.

– Вы задрафтованы «Колорадо». Они следят за вами?

– Мы всегда на связи с ними. Они звали меня, но я придерживаюсь мнения, что надо окрепнуть и провести сезон еще лучше. Уже затем можно будет думать об НХЛ.

– Смотрели за ними в Кубке Стэнли?

– Да и не только за ними. Я в целом посматриваю за НХЛ: смотрел как игры, так и хайлайты. Удивлен, что так рано вылетели? Ну, это жизнь, никогда не предугадаешь, что произойдет, – сказал Коваленко.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Если нет твёрдой уверенности в том, что будешь в основе команды НХЛ, то лучше и правда остаться в команде своего тренера, коим является Игорь Николаевич Ларионов, Профессор. Удачного сезона Николаю в «Торпедо»!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
Ответ Rinat Zakirov
- Алло, это Стэн Кронке? - Да, а вы кто? - Я к вам не поеду, мне надо окрепнуть в Колхозной Хоккейной Лиге, и потом я подумаю, набрать вам еще раз, или нет. Всего доброго.
Коваленко сильный сезон провёл, а у Лавин не глупцы сидят, определённо он на прицеле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий