Форвард «Торпедо» Коваленко: «Меня звали в «Колорадо». Но мне надо окрепнуть, а затем можно думать об НХЛ»

Форвард «Торпедо» Николай Коваленко заявил, что поддерживает связь с «Колорадо».

« » выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.

– Вы задрафтованы «Колорадо». Они следят за вами?

– Мы всегда на связи с ними. Они звали меня, но я придерживаюсь мнения, что надо окрепнуть и провести сезон еще лучше. Уже затем можно будет думать об НХЛ.

– Смотрели за ними в Кубке Стэнли?

– Да и не только за ними. Я в целом посматриваю за НХЛ: смотрел как игры, так и хайлайты. Удивлен, что так рано вылетели? Ну, это жизнь, никогда не предугадаешь, что произойдет, – сказал .