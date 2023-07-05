Пыленков об обмене в «Северсталь» в 2022-м: «Хочу доказать, что в СКА совершили ошибку»

Теги Северсталь СКА КХЛ Динамо Даниил Пыленков Хоккей

Даниил Пыленков заявил о желании доказать, что СКА совершил ошибку, обменяв его в «Северсталь».

В мае защитник перешел в московское «Динамо».

«Прошлогодний обмен из СКА в «Северсталь»? Для меня и для моей семьи действительно всё произошло неожиданно. Этого даже ничего не предвещало.

Но я рад, что в жизни сложилась такая ситуация, потому что она меня закалила и дала ещё больший стимул захотеть доказать, что в СКА совершили ошибку, сделав такой обмен», – сказал Пыленков;

В прошлом сезоне Пыленков набрал 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при полезности «+11». 

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1 комментарий

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Clementsa
Да уже всем понятно, что совершили ошибку: отдали более сильного вратаря Самонова+перспективного молодого защитника Пыленкова, который как раз начал раскрываться по полной, в обмен на вратаря Подъяпольского, который до сих пор прилично выглядел только в одном матче плей-офф с Торпедо, выйдя на замену.
"Спасибо" суперменеждеру Роману.
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