Виталий Давыдов: «Кудашов – еще не полностью сформировавшийся тренер, он растет. Для него это будет решающий сезон»
Виталий Давыдов считает, что сезон-2023/24 будет решающим для тренера Алексея Кудашова.
– Никита Гусев пока не в «Динамо», тем не менее, как оцените летнюю селекцию родного клуба?
– На Гусеве свет клином не сошелся. «Динамо» всегда отличалось командными качествами, у нас звезды не сами по себе, ставка прежде всего на коллектив.
Защитник Пыленков, форвард Морозов, другие игроки – тоже неплохое усиление. Но все определят командная игра и командный характер.
– В межсезонье была неоднозначная ситуация с главным тренером Алексеем Кудашовым. Что ждете от его тренерского штаба в предстоящем сезоне?
– Алексей – еще не полностью сформировавшийся тренер, он еще растет. Впереди сезон, когда этот рост должен продолжаться.
Ждем от «Динамо» не только хорошего старта, который клуб показывал в последние годы, но прежде всего успешной весны. Для Кудашова это будет решающий сезон, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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