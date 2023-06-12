Виталий Давыдов: «Кудашов – еще не полностью сформировавшийся тренер, он растет. Для него это будет решающий сезон»

Теги Алексей Кудашов Виталий Давыдов КХЛ Динамо Егор Морозов Даниил Пыленков Хоккей

Виталий Давыдов считает, что сезон-2023/24 будет решающим для тренера Алексея Кудашова.

– Никита Гусев пока не в «Динамо», тем не менее, как оцените летнюю селекцию родного клуба?

– На Гусеве свет клином не сошелся. «Динамо» всегда отличалось командными качествами, у нас звезды не сами по себе, ставка прежде всего на коллектив.

Защитник Пыленков, форвард Морозов, другие игроки – тоже неплохое усиление. Но все определят командная игра и командный характер.

– В межсезонье была неоднозначная ситуация с главным тренером Алексеем Кудашовым. Что ждете от его тренерского штаба в предстоящем сезоне?

– Алексей – еще не полностью сформировавшийся тренер, он еще растет. Впереди сезон, когда этот рост должен продолжаться.

Ждем от «Динамо» не только хорошего старта, который клуб показывал в последние годы, но прежде всего успешной весны. Для Кудашова это будет решающий сезон, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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