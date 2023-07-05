Пыленков о 7-м матче «Северстали» и ЦСКА: «Кто смотрел, тот все прекрасно понимает, что произошло»

Даниил Пыленков высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА в 7-й игре плей-офф.

Клуб из Череповца уступил армейцам в первом раунде Кубка Гагарина (3-4, 3:5 в седьмом матче).

«Мало кто вообще верил, что « » выиграет хотя бы один матч, потому что на протяжении уже скольких лет первый раунд проходил со счетом 4-0. Но мы знали, что мы можем, и не хотели сдаваться.

И думаю, что ЦСКА понял после первого или второго матча, что так просто мы не сдадимся. В этой серии «Северсталь» проявила командный характер.

Чувства после седьмого матча? Удовлетворения точно у нас не было, потому что мы могли выиграть. Вели 2:0 в седьмом матче, но кто смотрел ту встречу, тот все прекрасно понимает, что произошло. Такова жизнь.

Что больше всего выделяет ЦСКА с хоккейной точки зрения? У них больше опыта, как опыта седьмых матчей, так и вообще. Год за годом эта команда претерпевает минимальные изменения, уже какой сезон играют одни и те же игроки.

Они выступают одним коллективом и уже чувствуют друг друга так хорошо, как ни одна другая команда», – сказал защитник, перешедший в « » в межсезонье.

Тренер «Северстали» Разин о втором голе ЦСКА: «Это просто смешно, Рожков владел шайбой. Но там только этот момент, что ли? Вопросов много»