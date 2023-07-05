Пыленков о 7-м матче «Северстали» и ЦСКА: «Кто смотрел, тот все прекрасно понимает, что произошло»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Даниил Пыленков Хоккей

Даниил Пыленков высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА в 7-й игре плей-офф.

Клуб из Череповца уступил армейцам в первом раунде Кубка Гагарина (3-4, 3:5 в седьмом матче). 

«Мало кто вообще верил, что «Северсталь» выиграет хотя бы один матч, потому что ЦСКА на протяжении уже скольких лет первый раунд проходил со счетом 4-0. Но мы знали, что мы можем, и не хотели сдаваться.

И думаю, что ЦСКА понял после первого или второго матча, что так просто мы не сдадимся. В этой серии «Северсталь» проявила командный характер.

Чувства после седьмого матча? Удовлетворения точно у нас не было, потому что мы могли выиграть. Вели 2:0 в седьмом матче, но кто смотрел ту встречу, тот все прекрасно понимает, что произошло. Такова жизнь.

Что больше всего выделяет ЦСКА с хоккейной точки зрения? У них больше опыта, как опыта седьмых матчей, так и вообще. Год за годом эта команда претерпевает минимальные изменения, уже какой сезон играют одни и те же игроки.

Они выступают одним коллективом и уже чувствуют друг друга так хорошо, как ни одна другая команда», – сказал защитник, перешедший в «Динамо» в межсезонье. 

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3 комментария

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дитя лимита
по ходу седьмого матча с севой было чувство, что если забьём в первом периоде и уйдем на перерыв при 1-2, то точно выиграем матч и пройдём дальше. спасибо череповчанам за серию, они были явно сложнее чем питерский чудо тренер, но попытки свалить своё поражение на потусторонние силы уже надоели.
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Кеша
Как сказал коллега сейчас это все лирика . Но то что вы дали бой ЦСКА и великолепные захватывающие матчи -это факт . Спасибо за огненную игру .
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дитя лимита
вы слили 7й матч, вот что произошло. остальное - лирика
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