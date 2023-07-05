Пыленков о переходе в «Динамо»: «Я очень рад оказаться в этом великом клубе. Знал, что мной интересовались многие команды»

Теги Северсталь КХЛ Динамо Чемпионат.com Даниил Пыленков Хоккей

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о переходе в московский клуб.

Бело-голубые выменяли 22-летнего игрока у «Северстали» в первый день работы рынка свободных агентов.

«На самом деле все же разрешилось не за один день. Наступил конец плей-офф, и я знал, что мной интересовались многие команды, но получилось так, что меня выбрало и заполучило «Динамо». Я очень рад оказаться в этом великом клубе.

Конечно, испытываю определенное волнение, но в то же время «Динамо» приобрело меня для того, чтобы я помогал команде в достижении Кубка Гагарина.

И я постараюсь сделать все возможное для клуба и команды», – сказал Пыленков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий