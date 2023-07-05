Пыленков о переходе в «Динамо»: «Я очень рад оказаться в этом великом клубе. Знал, что мной интересовались многие команды»
Защитник «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о переходе в московский клуб.
Бело-голубые выменяли 22-летнего игрока у «Северстали» в первый день работы рынка свободных агентов.
«На самом деле все же разрешилось не за один день. Наступил конец плей-офф, и я знал, что мной интересовались многие команды, но получилось так, что меня выбрало и заполучило «Динамо». Я очень рад оказаться в этом великом клубе.
Конечно, испытываю определенное волнение, но в то же время «Динамо» приобрело меня для того, чтобы я помогал команде в достижении Кубка Гагарина.
И я постараюсь сделать все возможное для клуба и команды», – сказал Пыленков.
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