Пыленков о переходе в «Динамо»: «Я очень рад оказаться в этом великом клубе. Знал, что мной интересовались многие команды»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о переходе в московский клуб.

Бело-голубые выменяли 22-летнего игрока у « » в первый день работы рынка свободных агентов.

«На самом деле все же разрешилось не за один день. Наступил конец плей-офф, и я знал, что мной интересовались многие команды, но получилось так, что меня выбрало и заполучило «Динамо». Я очень рад оказаться в этом великом клубе.

Конечно, испытываю определенное волнение, но в то же время « » приобрело меня для того, чтобы я помогал команде в достижении Кубка Гагарина.

И я постараюсь сделать все возможное для клуба и команды», – сказал .