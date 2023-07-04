Рябыкин о Мичкове и 7-м номере на драфте: «По чистому мастерству и таланту он в двойке-тройке минимум. Критика из России резанула глаз, это неправильно»
Дмитрий Рябыкин сказал, что был удивлен критикой Матвея Мичкова в России перед драфтом.
18-летний нападающий СКА был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.
– Лишь седьмой номер Матвея Мичкова – сюрприз драфта?
– По чистому мастерству и таланту Мичков – как минимум в двойке-тройке. Но сработали все факторы, в том числе политика и длинный контракт юниора в КХЛ.
В ситуации с Мичковым меня удивил другой момент.
– Какой?
– Прямо перед драфтом вдруг пошла критика игрока, причем в основном из России. Это как-то резануло глаз, все-таки в НХЛ, наоборот, стараются делать все возможное, чтобы из драфта получить не помойку, а конфетку – и дать всем участникам максимальную рекламу.
Не слежу за прессой Финляндии или Швеции, но сильно сомневаюсь, что там перед драфтом разносили лучших юниоров своей страны. А у нас такое вдруг произошло. На мой взгляд, это неправильно.
Тем более что многие звезды тем и отличаются, что имеют, скажем так, непростые, своеобразные характеры. Потому они и звезды, – сказал бывший тренер «Авангарда».
Вон, в Уфе катается один такой, Хо-Сэнгом зовут - последнюю игру в НХЛ сыграл аж в сезоне 18-19, а потенциал там был в топ-10 драфта. Из-за характера и ушел ниже, и в НХЛ не закрепился