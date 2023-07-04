Рябыкин о Мичкове и 7-м номере на драфте: «По чистому мастерству и таланту он в двойке-тройке минимум. Критика из России резанула глаз, это неправильно»

Теги СКА Филадельфия Дмитрий Рябыкин НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Рябыкин сказал, что был удивлен критикой Матвея Мичкова в России перед драфтом.

18-летний нападающий СКА был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером. 

– Лишь седьмой номер Матвея Мичкова – сюрприз драфта?

– По чистому мастерству и таланту Мичков – как минимум в двойке-тройке. Но сработали все факторы, в том числе политика и длинный контракт юниора в КХЛ.

В ситуации с Мичковым меня удивил другой момент.

– Какой?

– Прямо перед драфтом вдруг пошла критика игрока, причем в основном из России. Это как-то резануло глаз, все-таки в НХЛ, наоборот, стараются делать все возможное, чтобы из драфта получить не помойку, а конфетку – и дать всем участникам максимальную рекламу.

Не слежу за прессой Финляндии или Швеции, но сильно сомневаюсь, что там перед драфтом разносили лучших юниоров своей страны. А у нас такое вдруг произошло. На мой взгляд, это неправильно.

Тем более что многие звезды тем и отличаются, что имеют, скажем так, непростые, своеобразные характеры. Потому они и звезды, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

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6 комментариев

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Savardus
Из Рябыкина выйдет прекрасный депутат/чиновник. Все прям как надо, сначала подмена понятий (якобы критика таланта, хотя критика характера и манеры общения), потом "А вот в Швеции" ну и заканчивается все классическим "Нужно сплотиться, консолидация, весь мир против России".
+7
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+7
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artaleron
Можно быть сколь угодно талантливым игроком, но если уровень высокомерия и пафоса улетает куда то в космос, то никакой талант не спасет.
Вон, в Уфе катается один такой, Хо-Сэнгом зовут - последнюю игру в НХЛ сыграл аж в сезоне 18-19, а потенциал там был в топ-10 драфта. Из-за характера и ушел ниже, и в НХЛ не закрепился
+3
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+3
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Венсан Лекавалье
Ряюыкин жрет с руки В рот Энеберга. И как он может сказать плохое про его проект?
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вован63
Мичков и Ротенберг, что больше поговорить неоком?
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Венсан Лекавалье
Ответ Savardus
Из Рябыкина выйдет прекрасный депутат/чиновник. Все прям как надо, сначала подмена понятий (якобы критика таланта, хотя критика характера и манеры общения), потом "А вот в Швеции" ну и заканчивается все классическим "Нужно сплотиться, консолидация, весь мир против России".
Браво!
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Александр Балабанов
Ответ artaleron
Можно быть сколь угодно талантливым игроком, но если уровень высокомерия и пафоса улетает куда то в космос, то никакой талант не спасет. Вон, в Уфе катается один такой, Хо-Сэнгом зовут - последнюю игру в НХЛ сыграл аж в сезоне 18-19, а потенциал там был в топ-10 драфта. Из-за характера и ушел ниже, и в НХЛ не закрепился
Да, таки не все проспекты топчики)
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