Рябыкин о Мичкове и 7-м номере на драфте: «По чистому мастерству и таланту он в двойке-тройке минимум. Критика из России резанула глаз, это неправильно»

Дмитрий Рябыкин сказал, что был удивлен критикой Матвея Мичкова в России перед драфтом.

18-летний нападающий был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.

– Лишь седьмой номер – сюрприз драфта?

– По чистому мастерству и таланту Мичков – как минимум в двойке-тройке. Но сработали все факторы, в том числе политика и длинный контракт юниора в .

В ситуации с Мичковым меня удивил другой момент.

– Какой?

– Прямо перед драфтом вдруг пошла критика игрока, причем в основном из России. Это как-то резануло глаз, все-таки в , наоборот, стараются делать все возможное, чтобы из драфта получить не помойку, а конфетку – и дать всем участникам максимальную рекламу.

Не слежу за прессой Финляндии или Швеции, но сильно сомневаюсь, что там перед драфтом разносили лучших юниоров своей страны. А у нас такое вдруг произошло. На мой взгляд, это неправильно.

Тем более что многие звезды тем и отличаются, что имеют, скажем так, непростые, своеобразные характеры. Потому они и звезды, – сказал бывший тренер «Авангарда».