Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Никого похожего у нас в организации нет. Много лет говорим, что нужно привнести в команду больше таланта»
Генменеджер «Филадельфии» высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.
По словам Бриэра, «Флайерс» не рассчитывали, что Мичков будет доступен под 7-м номером. Они пытались получить более высокий выбор за счет обменов, но сделать этого не получилось. Когда же удалось выбрать Мичкова, клуб расценил это как «подарок».
«Никого похожего на него у нас в организации нет. Мы уже много лет говорим о том, как нам необходимо привнести в команду больше умения, больше таланта.
Это была великолепная возможность, быть может, вырастить игрока, который сможет сыграть для нас эту роль», – подчеркнул Бриэр.
Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»
Только слишком много времени его обсуждают. Невелика персона....
А вообще все эти интервью это часть раскрутки и шоу, такое иногда в НХЛ случается. The great, next one и прочее-прочее
Уж лучше почитать грамотное промо -верим, любим, ждём.