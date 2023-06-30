Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Никого похожего у нас в организации нет. Много лет говорим, что нужно привнести в команду больше таланта»

Генменеджер «Филадельфии» высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

По словам , «Флайерс» не рассчитывали, что Мичков будет доступен под 7-м номером. Они пытались получить более высокий выбор за счет обменов, но сделать этого не получилось. Когда же удалось выбрать Мичкова, клуб расценил это как «подарок».

«Никого похожего на него у нас в организации нет. Мы уже много лет говорим о том, как нам необходимо привнести в команду больше умения, больше таланта.

Это была великолепная возможность, быть может, вырастить игрока, который сможет сыграть для нас эту роль», – подчеркнул Бриэр.

Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»