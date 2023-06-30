Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Никого похожего у нас в организации нет. Много лет говорим, что нужно привнести в команду больше таланта»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

По словам Бриэра, «Флайерс» не рассчитывали, что Мичков будет доступен под 7-м номером. Они пытались получить более высокий выбор за счет обменов, но сделать этого не получилось. Когда же удалось выбрать Мичкова, клуб расценил это как «подарок».

«Никого похожего на него у нас в организации нет. Мы уже много лет говорим о том, как нам необходимо привнести в команду больше умения, больше таланта.

Это была великолепная возможность, быть может, вырастить игрока, который сможет сыграть для нас эту роль», – подчеркнул Бриэр.

Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TR31HK
Дай Бог Матвею за голову взяться, и к своему реально огромному таланту приложить старание, трудолюбие и психологическую уравновешенность. Всё в твоих руках, желаем удачи!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Да чему завидовать? Только удачи парню.
Только слишком много времени его обсуждают. Невелика персона....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
ГМ высказался прям Вау 👌💪 наверное приятно такое слышать 🙂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pronger
Ответ Олег
Успокоиться не могут. Как курица с яйцом с Мичковым носятся. (задолбали)
Завидуешь или что? Можно просто игнорировать новости, если задолбали.
А вообще все эти интервью это часть раскрутки и шоу, такое иногда в НХЛ случается. The great, next one и прочее-прочее
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBS
Ответ Pronger
Завидуешь или что? Можно просто игнорировать новости, если задолбали. А вообще все эти интервью это часть раскрутки и шоу, такое иногда в НХЛ случается. The great, next one и прочее-прочее
Да, я вот Ротенберга вижу в заголовке, никогда не захожу, чтобы не получит негатив, и не написать его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaVa
Про «хоккеиста-шпиона» сегодня новостей больше чем про Мичкова.
Уж лучше почитать грамотное промо -верим, любим, ждём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Похоже, серьезно делают ставку на Матвея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мудринич
Ответ Pronger
Завидуешь или что? Можно просто игнорировать новости, если задолбали. А вообще все эти интервью это часть раскрутки и шоу, такое иногда в НХЛ случается. The great, next one и прочее-прочее
Дай Бог, никто не возражает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pronger
Ответ RBS
Да, я вот Ротенберга вижу в заголовке, никогда не захожу, чтобы не получит негатив, и не написать его
так фанаты Йозе, его уже где надо и не надо вспоминают. На ветке в комментариях, почти под любой новостью что нибудь про Ротена напишут, что бы плюсиков срубить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий