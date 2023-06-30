Леонид Вайсфельд: «На выбор Мичкова ниже Симашева повлияли личностные качества и долгосрочный контракт со СКА»

Теги Локомотив СКА Филадельфия Аризона Игорь Никитин Леонид Вайсфельд НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Дмитрий Симашев Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о том, что Мичкова выбрали на драфте ниже Симашева.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером («Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером.

– Для вас стало неожиданностью, что под шестым номером – выше Мичкова, «Аризона» выбрала молодого защитника Дмитрия Симашева из Ярославля?

– Нет, не стало. Симашев – очень хороший защитник, который демонстрирует не по годам очень зрелую игру. Несмотря на свой юный по хоккейным меркам возраст, он очень уверенно действует на площадке, как будто в КХЛ он выступает уже очень давно.

Дмитрий играл достаточно много у Никитина, который не часто доверяет молодым хоккеистам место в основном составе. Так что у Дмитрия очень хорошие перспективы вырасти в защитника очень высокого уровня.

– До драфта основное внимание российских любителей хоккея было приковано к Матвею Мичкову. Большинство считало его главным нашим талантом последнего десятилетия, однако он оказался позади Симашева – только седьмым, почему?

– На итоговый выбор Мичкова ниже Симашева повлияло два фактора – личностные качества и его долгосрочный контракт со СКА. Но, главный из них, конечно же – это личностные качества.

Я за несколько недель до драфта видел цитату генерального менеджера одного из клубов НХЛ, который сказал, что контракт Мичкова со СКА – это вообще не проблема. Проблема в том, что мы не знаем какой он человек, какое у него мировоззрение. В этом плане для руководителей североамериканских клубов, Матвей – кот в мешке, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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5 комментариев

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цэсемьэр
ещё во время бегства из Ярославля многим стало понятно его мировоззрение и какой он человек.
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Maxim Shumov
Он сам в последнее время своим чудесным поведением заставил клубы бояться выбрать его
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Clever_mind
Ещё когда он из Ярославля уезжал, было понятно, что человек из него пока так себе.. Хорошо из приличной семьи. Иначе был бы второй Иванюженков
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SD_RM_VC
А может потому что позиционно нужны были центры и габаритные защитники?
Карлссон универсален, может и в центре и на фланге.
Коламбусу нужен центр в первое звено как воздух.
Сан Хосе конечно мог ставку на вингера сделать, но опять таки центр более ценная позиция. И где-то в сравнении читал, что Смит похож по игровым качествам на Хьюза.
У Монреаля тоже хватает вингеров. К тому же не высоких. Кофилд, Фарелл, Галахер. Ну и вообще логично под полузащитника Хатсона взять мощного универсала Рейнбахера.
Аризона опять таки столько лет выбирает на драфте в первых раундах, что там нет проблем с выбором нападающих. А вот в защите кроме Ши Вебера никого толком и нет) хотя безусловно Аризона удивила своими выборами в пользу Симашева и Бута.
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Pronger
Ответ цэсемьэр
ещё во время бегства из Ярославля многим стало понятно его мировоззрение и какой он человек.
в 9 лет САМ из Перми сбежал, в 16 лет из Ярославля тоже САМ. Самостоятельный пацан, да))
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