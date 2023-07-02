Валерий Белов о Мичкове: «Не сомневался в первом или втором выборе, но сработали нехоккейные факторы, видимо. Чем больше смотрю на Матвея, тем чаще вспоминаю Овечкина»

Теги СКА Филадельфия Валерий Белов Александр Овечкин НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Валерий Белов сравнил Матвея Мичкова и Александра Овечкина.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

– Как оцените седьмой номер Матвея Мичкова на недавнем драфте новичков НХЛ?

– Практически не сомневался, что Матвея Мичкова выберут раньше – первым или вторым.

На мой взгляд, по масштабу таланта из ровесников с ним может сравниться разве что канадец Бедард, тоже очень эффектный нападающий.

Но, видимо, сработали нехоккейные факторы, которых в современном мире, к сожалению, очень много.

С другой стороны здесь есть и плюсы. Седьмой номер может стать для хоккеиста дополнительным раздражителем. Замотивирует его на еще больший прогресс и еще большую работу.

– Что вам больше всего нравится у Мичкова?

– Такое бесценное качество, как чувство гола. Его не натренируешь, оно дается от природы. Можно лишь его развивать и совершенствовать.

Но при этом нужно помнить, что талант в профессиональном спорте – это даже не 50 процентов успеха. Главный фактор – системная работа.

– Вы тренировали лучших хоккеистов России последних десятилетий – и в национальной команде, и в «Ак Барсе», и в московском «Динамо». С кем сравните Мичкова?

– Чем больше смотрю на некоторые эпизоды в его исполнении, тем чаще вспоминаю первые сезоны Александра Овечкина в московском «Динамо».

Двадцать лет назад по приглашению Зинэтулы Билялетдинова я перешел в его тренерский штаб из «Витязя» – и 17-летний Овечкин сразу же бросился в глаза.

Зинэтула Хайдарович много с Александром работал – и уже через год взял в сборную России на Кубок мира-2004.

У юниора Овечкина тоже было это качество избранных – снайперский талант.

Да, безусловно, Александр играет в более атлетичный и силовой хоккей, а его бросок – лучший в мировом спорте. Но вот этот огонек снайпера просматривается и в Мичкове, – сказал бывший тренер сборной России Валерий Белов.

4 комментария

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marshal .masha
Может выделить ветку «мичков», убрать эту хрень из хоккейных новостей.
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Максим Седов
Спортс. Вам не надоело писать про этого щелкопера? Этот щелкопер ещё ничего не достиг, и вряд ли достигнет уровня Овечкина. Пока куча понтов и ничего более.
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#nikon
А где новость дня?
Хоккейный клуб «Динамо» Рига прекратил существование.
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