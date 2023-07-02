Валерий Белов о Мичкове: «Не сомневался в первом или втором выборе, но сработали нехоккейные факторы, видимо. Чем больше смотрю на Матвея, тем чаще вспоминаю Овечкина»

Валерий Белов сравнил Матвея Мичкова и Александра Овечкина.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

– Как оцените седьмой номер Матвея Мичкова на недавнем драфте новичков НХЛ?

– Практически не сомневался, что Матвея Мичкова выберут раньше – первым или вторым.

На мой взгляд, по масштабу таланта из ровесников с ним может сравниться разве что канадец Бедард, тоже очень эффектный нападающий.

Но, видимо, сработали нехоккейные факторы, которых в современном мире, к сожалению, очень много.

С другой стороны здесь есть и плюсы. Седьмой номер может стать для хоккеиста дополнительным раздражителем. Замотивирует его на еще больший прогресс и еще большую работу.

– Что вам больше всего нравится у Мичкова?

– Такое бесценное качество, как чувство гола. Его не натренируешь, оно дается от природы. Можно лишь его развивать и совершенствовать.

Но при этом нужно помнить, что талант в профессиональном спорте – это даже не 50 процентов успеха. Главный фактор – системная работа.

– Вы тренировали лучших хоккеистов России последних десятилетий – и в национальной команде, и в «Ак Барсе», и в московском «Динамо». С кем сравните Мичкова?

– Чем больше смотрю на некоторые эпизоды в его исполнении, тем чаще вспоминаю первые сезоны Александра Овечкина в московском «Динамо».

Двадцать лет назад по приглашению Зинэтулы Билялетдинова я перешел в его тренерский штаб из «Витязя» – и 17-летний Овечкин сразу же бросился в глаза.

Зинэтула Хайдарович много с Александром работал – и уже через год взял в сборную России на Кубок мира-2004.

У юниора Овечкина тоже было это качество избранных – снайперский талант.

Да, безусловно, Александр играет в более атлетичный и силовой хоккей, а его бросок – лучший в мировом спорте. Но вот этот огонек снайпера просматривается и в Мичкове, – сказал бывший тренер сборной России Валерий Белов.