Валерий Белов о Мичкове: «Не сомневался в первом или втором выборе, но сработали нехоккейные факторы, видимо. Чем больше смотрю на Матвея, тем чаще вспоминаю Овечкина»
Валерий Белов сравнил Матвея Мичкова и Александра Овечкина.
Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.
– Как оцените седьмой номер Матвея Мичкова на недавнем драфте новичков НХЛ?
– Практически не сомневался, что Матвея Мичкова выберут раньше – первым или вторым.
На мой взгляд, по масштабу таланта из ровесников с ним может сравниться разве что канадец Бедард, тоже очень эффектный нападающий.
Но, видимо, сработали нехоккейные факторы, которых в современном мире, к сожалению, очень много.
С другой стороны здесь есть и плюсы. Седьмой номер может стать для хоккеиста дополнительным раздражителем. Замотивирует его на еще больший прогресс и еще большую работу.
– Что вам больше всего нравится у Мичкова?
– Такое бесценное качество, как чувство гола. Его не натренируешь, оно дается от природы. Можно лишь его развивать и совершенствовать.
Но при этом нужно помнить, что талант в профессиональном спорте – это даже не 50 процентов успеха. Главный фактор – системная работа.
– Вы тренировали лучших хоккеистов России последних десятилетий – и в национальной команде, и в «Ак Барсе», и в московском «Динамо». С кем сравните Мичкова?
– Чем больше смотрю на некоторые эпизоды в его исполнении, тем чаще вспоминаю первые сезоны Александра Овечкина в московском «Динамо».
Двадцать лет назад по приглашению Зинэтулы Билялетдинова я перешел в его тренерский штаб из «Витязя» – и 17-летний Овечкин сразу же бросился в глаза.
Зинэтула Хайдарович много с Александром работал – и уже через год взял в сборную России на Кубок мира-2004.
У юниора Овечкина тоже было это качество избранных – снайперский талант.
Да, безусловно, Александр играет в более атлетичный и силовой хоккей, а его бросок – лучший в мировом спорте. Но вот этот огонек снайпера просматривается и в Мичкове, – сказал бывший тренер сборной России Валерий Белов.
Хоккейный клуб «Динамо» Рига прекратил существование.