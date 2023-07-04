«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента за 3 дня работы рынка

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Ярмо Кекяляйнен Адам Фантилли Хоккей

«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента за 3 дня работы рынка.

«Блю Джекетс» обошлись даже без двусторонних соглашений с игроками с рынка. 

Клуб ограничился только подписанием контракта новичка с 3-м номером драфта-2023 – форвардом Адамом Фантилли

Также «Коламбус» объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером в первый день открытия рынка. 

По данным CapFriendly, у клуба есть около 4,7 млн долларов под потолком зарплат. 

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14 комментариев

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37old
Ответ Данил Колпиков
Хороший состав? В команде полтора защитника нормальных, какой нормальный тои
Веренски-Сиверсон
Проворов-Гудбрансон
Нормальные 2 пары, жить можно.
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Serge Vendino
Ярмо отмечает ещё подписание Фантилли и Бэбкока
+2
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Дмитрий Дашковский
У Коламбуса норм всё и то зачем состав хороший главное их объеденить
+2
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42mk@
У коламбуса все хорошо. Затраты равны амбициям.
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Дмитрий Дашковский
Ответ Данил Колпиков
Хороший состав? В команде полтора защитника нормальных, какой нормальный тои
Учитывая что нападение если Бэбкок сумеет справится вообще супер с, годро, лайне, дженнером, воронковы, Марченко, фантилли
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Дмитрий Дашковский
Коламбус маленький город не особо популярный при этом у них есть реальная звезда годро финн который если возмется за голову может по 45-50 шайб класть уже супер раньше Коламбус был таким дном что сейчас это прям уау
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Дмитрий Дашковский
Ответ Данил Колпиков
Хороший состав? В команде полтора защитника нормальных, какой нормальный тои
Веренски, проворов, сиверсон, боквист не плохо
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Jarome
Ответ 37old
Веренски-Сиверсон Проворов-Гудбрансон Нормальные 2 пары, жить можно.
Боквиста зря списал.
Плюс Иричек (6-й общий 2022), который провел охренительный сезон для 18 лет. Так что, не так все печально.
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