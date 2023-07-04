«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента за 3 дня работы рынка.

«Блю Джекетс» обошлись даже без двусторонних соглашений с игроками с рынка.

Клуб ограничился только подписанием контракта новичка с 3-м номером драфта-2023 – форвардом .

Также « » объявил о назначении главным тренером в первый день открытия рынка.

По данным CapFriendly, у клуба есть около 4,7 млн долларов под потолком зарплат.