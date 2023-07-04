«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента за 3 дня работы рынка
«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента за 3 дня работы рынка.
«Блю Джекетс» обошлись даже без двусторонних соглашений с игроками с рынка.
Клуб ограничился только подписанием контракта новичка с 3-м номером драфта-2023 – форвардом Адамом Фантилли.
Также «Коламбус» объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером в первый день открытия рынка.
По данным CapFriendly, у клуба есть около 4,7 млн долларов под потолком зарплат.
Проворов-Гудбрансон
Нормальные 2 пары, жить можно.
Плюс Иричек (6-й общий 2022), который провел охренительный сезон для 18 лет. Так что, не так все печально.