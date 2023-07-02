Бэбкок о «Коламбусе»: «Я воодушевлен. Клуб хорошо драфтовал, здесь много молодежи. Мы должны максимизировать ее потенциал»

Майк Бэбкок поделился первыми впечатлениями от назначения главным тренером «Коламбуса».

60-летний специалист вернулся в после 4-летнего перерыва, подписав контракт на 2 года.

«Я воодушевлен. Здесь много молодежи. Клуб хорошо работал на драфте. Теперь мы должны максимизировать потенциал этих игроков. Мы должны заставить их расти – как личностей и как членов команды. Мне интересно познакомиться с тренерами, управленческой командой, да и городом в целом.

Общение – это очень важно. Надо познакомиться с каждым из парней, и все они разные. Кто-то не хочет заходить в офис. Кто-то хочет поговорить на льду. Кому-то нравится пить с тобой кофе. Так что нужно учиться. Каждый из парней общается по-своему, и я должен хорошо справиться с этим, чтобы всем было комфортно. Чем лучше я их узнаю, тем больше смогу сделать.

Конечно же, все они хотят добиться успеха. Нет ни одного парня, который не хочет этого. Они хотят провести удачный сезон, и моя работа – помочь им в этом», – сказал .