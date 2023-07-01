«Коламбус» подписал контракт новичка с Фантилли. Третий номер драфта НХЛ-2023 не вернется в NCAA

Теги Коламбус НХЛ NCAA Адам Фантилли Хоккей

«Коламбус» подписал контракт новичка с форвардом Адамом Фантилли.

«Блю Джекетс» выбрали 18-летнего игрока под общим 3-м номером на драфте НХЛ-2023. 

Соглашение рассчитано на 3 года, зарплата на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов без учета бонусов за достижения. 

Подписание контракта означает, что нападающий не вернется в университет Мичигана, так как в студенческом чемпионате не могут выступать игроки с профессиональными соглашениями. Ранее он не исключал такой возможности. 

Отметим, что Фантилли стал первым игроком с драфта этого года, заключившим контракт в НХЛ. 

В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром NCAA, набрав 65 (30+35) очков в 36 играх за университет Мичигана. По итогам сезона Адам получил приз Хоби Бейкера, присуждаемый лучшему игроку в студенческом хоккее США.

Также Фантилли стал вторым игроком в истории канадского хоккея, выигравшим МЧМ и ЧМ в один год. Первым был Джонатан Тэйвс (в 2007 году).

На молодежном чемпионате мира нападающий набрал 5 (2+3) очков в 7 играх, на взрослом – 3 (1+2) балла в 10 матчах.

Костин – на два года в «Детройте», Орлов и Тарасенко в поисках клубов. Следим за открытием рынка в НХЛ

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2 комментария

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artem21
Удачи ему. Есть шанс сразу закрепиться
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Дима Миронов
ну Коламбус должен быть в по в этом сезоне
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