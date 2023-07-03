Ротенберг о словах Баха про российских спортсменов: «Мы поверим только документам. Спекулировать на этой теме и о чем‑то гадать пока не стоит»

Роман Ротенберг высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным турнирам.

– Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на днях, что нужно прекратить дискриминацию в отношении российских спортсменов. Вероятно ли потепление в отношениях между ФХР и ?

– Я расскажу на своем личном примере. Когда мы поехали на Олимпиаду в Корею, то тоже столкнулись со своего рода политическими преградами. Мы много общались с , у нас были разговоры с Бахом…

Мы поверим только документам. Слова – это только слова. Нам нужны документальные доказательства, когда нам разрешат снова участвовать в международных турнирах. Так что спекулировать на этой теме и о чем‑то гадать нам пока не стоит. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы подготовить наших детишек. Поэтому совместно с нашими партнерами строим хоккейные школы, готовим этих детей к тому, что когда мы вернемся, то обыграем всех.

Мы не думаем о том, что вот сейчас есть такая ситуация. Она от нас вообще никак не зависит. Поэтому мы работаем на перспективу, чтобы наши дети в каждом возрасте обыгрывали Канаду и США, финнов и шведов… И в 12, и в 13, и в 14-15-16 лет, и так далее. Я говорю о всех юниорских и молодежных командах.

Если мы в каждом возрасте научимся их обыгрывать, это будет воспитывать дух победителя. И тогда мы вернемся, став намного сильнее, чем даже мы были. Хотя мы выиграли уже очень много. Но, как говорится, лед покажет, кто был прав. Без прошлого нет будущего – мы смотрим не на нынешнюю ситуацию, а на то, как мы будем играть завтра, – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР.