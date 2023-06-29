Яшкин о СКА: «Ротенберг показал себя в качестве неплохого наставника. Неслучайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался о тренерских качествах Романа Ротенберга.

– В прошлом сезоне вы выступали в СКА. Клуб традиционно ставит для себя задачу только побеждать, но уже не первый год останавливается в шаге от Кубка Гагарина, заканчивая свое выступление в финале конференции. Что не получилось у клуба в прошлом сезоне?

– В СКА собраны хорошие игроки, и я считаю, что мы достаточно успешно провели регулярку. По прошествии времени уже сложно понять, что именно пошло не так в плей-офф.

Я не тот человек, который любит копаться в прошлом. Стараюсь жить настоящими и будущими задачами. Будущее для меня – «Ак Барс».

По окончании прошлого сезона я сделал для себя определенные выводы, буду сейчас плодотворно работать, чтобы принести как можно больше пользы команде.

– Что можете сказать про Романа Ротенберга как про главного тренера?

– Роман Борисович показал себя в качестве неплохого наставника команды. Неслучайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку.

Я думаю, время покажет, какой он тренер. От себя я ему желаю удачи на посту главного тренера СКА, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Вот если бы Дима уехал за океан окончательно я бы хотел услышать ответ, а тут неинтересно
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