Яшкин о СКА: «Ротенберг показал себя в качестве неплохого наставника. Неслучайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку»
Дмитрий Яшкин высказался о тренерских качествах Романа Ротенберга.
– В прошлом сезоне вы выступали в СКА. Клуб традиционно ставит для себя задачу только побеждать, но уже не первый год останавливается в шаге от Кубка Гагарина, заканчивая свое выступление в финале конференции. Что не получилось у клуба в прошлом сезоне?
– В СКА собраны хорошие игроки, и я считаю, что мы достаточно успешно провели регулярку. По прошествии времени уже сложно понять, что именно пошло не так в плей-офф.
Я не тот человек, который любит копаться в прошлом. Стараюсь жить настоящими и будущими задачами. Будущее для меня – «Ак Барс».
По окончании прошлого сезона я сделал для себя определенные выводы, буду сейчас плодотворно работать, чтобы принести как можно больше пользы команде.
– Что можете сказать про Романа Ротенберга как про главного тренера?
– Роман Борисович показал себя в качестве неплохого наставника команды. Неслучайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку.
Я думаю, время покажет, какой он тренер. От себя я ему желаю удачи на посту главного тренера СКА, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
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