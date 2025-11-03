Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»

Алексей Сопин: Якупов пошел на снижение зарплаты ради усиления «Авангарда».

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что нападающий Наиль Якупов сократил зарплату ради подписания клубом контракта с форвардом Климом Костиным . Сообщалось , что Якупов переподписал контракт на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн.

– Правда ли, что форвард «Авангарда» Наиль Якупов пошел на снижение зарплаты, и это позволило вам уместить Костина под потолок зарплат?

– Да, и этот ход возможен в рамках регламента КХЛ . Вот только Наиль не снижал зарплату на 27,5 млн рублей, как сообщалось в прессе. Эта сумма гораздо скромнее.

Якупов – один из основных наших форвардов. К сожалению, он получил травму, мы еще пару недель будем играть без него. Мы понимали, что нам нужно усиление. Требовалось освободить порядка 10 млн рублей. Мы поговорили с Наилем, обсудили ситуацию.

Никакой жесткой риторики не было, и сам игрок пошел навстречу, чтобы команда смогла усилиться. Тем более все понимают, что можно заработать хорошие бонусы в сильной команде в случае успеха в плей‑офф, – сказал Алексей Сопин .

