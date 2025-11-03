Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что нападающий Наиль Якупов сократил зарплату ради подписания клубом контракта с форвардом Климом Костиным. Сообщалось, что Якупов переподписал контракт на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн.
– Правда ли, что форвард «Авангарда» Наиль Якупов пошел на снижение зарплаты, и это позволило вам уместить Костина под потолок зарплат?
– Да, и этот ход возможен в рамках регламента КХЛ. Вот только Наиль не снижал зарплату на 27,5 млн рублей, как сообщалось в прессе. Эта сумма гораздо скромнее.
Якупов – один из основных наших форвардов. К сожалению, он получил травму, мы еще пару недель будем играть без него. Мы понимали, что нам нужно усиление. Требовалось освободить порядка 10 млн рублей. Мы поговорили с Наилем, обсудили ситуацию.
Никакой жесткой риторики не было, и сам игрок пошел навстречу, чтобы команда смогла усилиться. Тем более все понимают, что можно заработать хорошие бонусы в сильной команде в случае успеха в плей‑офф, – сказал Алексей Сопин.
