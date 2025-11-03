  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»

Алексей Сопин: Якупов пошел на снижение зарплаты ради усиления «Авангарда».

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что нападающий Наиль Якупов сократил зарплату ради подписания клубом контракта с форвардом Климом Костиным. Сообщалось, что Якупов переподписал контракт на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн. 

– Правда ли, что форвард «Авангарда» Наиль Якупов пошел на снижение зарплаты, и это позволило вам уместить Костина под потолок зарплат?

– Да, и этот ход возможен в рамках регламента КХЛ. Вот только Наиль не снижал зарплату на 27,5 млн рублей, как сообщалось в прессе. Эта сумма гораздо скромнее.

Якупов – один из основных наших форвардов. К сожалению, он получил травму, мы еще пару недель будем играть без него. Мы понимали, что нам нужно усиление. Требовалось освободить порядка 10 млн рублей. Мы поговорили с Наилем, обсудили ситуацию.

Никакой жесткой риторики не было, и сам игрок пошел навстречу, чтобы команда смогла усилиться. Тем более все понимают, что можно заработать хорошие бонусы в сильной команде в случае успеха в плей‑офф, – сказал Алексей Сопин.

Генменеджер «Авангарда» про 25 млн рублей у Костина: «Где еще он получит столько? Он ждал варианта из НХЛ. Буше высказал заинтересованность, Клим согласился»

