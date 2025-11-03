  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»
0

Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»

Пьер-Люк Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Журналистка Кэти Флорио сообщает, что форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа выбыл на продолжительный срок из-за повреждения. 

Канадец досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Айлендерс» (1:3), столкнувшись с Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.

«Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил журналистам, что нападающий Пьер-Люк Дюбуа выбыл из строя «на продолжительный срок», – написала Кэти Флорио. 

Это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провел шесть матчей в это регулярном чемпионате (два из них не полностью) и не набрал очков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Кэти Флорио в X
logoНХЛ
logoПьер-Люк Дюбуа
травмы
logoЗдоровье
logoСпенсер Карбери
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
вчера, 11:26
Карбери о «Вашингтоне» после 1:3 от «Айлендерс»: «Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать. Не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев»
1 ноября, 07:30
Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс». Форвард «Вашингтона» (0 очков в сезоне) может пропустить игру с «Баффало», Строум – вернуться в состав
1 ноября, 04:34
Главные новости
Юров о дебютном голе в НХЛ: «Агент спросил: «Шестеркину забьешь?» Я сказал, что забью. За свои слова отвечаю, получилось»
2 минуты назад
Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
15 минут назад
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 16:51Live
Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»
28 минут назад
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
35 минут назад
Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах
51 минуту назад
Терещенко про 9-е место СКА на Западе: «Не проваливает старт сезона, но играет не на уровне. С таким подбором игроков хотелось бы большего»
55 минут назад
Генменеджер «Авангарда» про 25 млн рублей у Костина: «Где еще он получит столько? Он ждал варианта из НХЛ. Буше высказал заинтересованность, Клим согласился»
сегодня, 16:42
Разин про Самсонова: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»
сегодня, 16:27
Андрей Николишин: «Самсонов – #########. У него проблемы с дисциплиной, это его репутация. В НХЛ он никому не нужен, в КХЛ многие не захотели сотрудничать»
сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
Сучков про иностранных вратарей в КХЛ: «Прогресса нет ни у кого. Мартин в ЦСКА поплыл психологически, Дриджеру в «Тракторе» дают больше времени, надеются на результат к зиме-весне»
сегодня, 16:14
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически к атакующей модели «Металлурга». У него примерно очко за игру, это его уровень»
сегодня, 15:59
«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»
сегодня, 15:46
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 14:00Тесты и игры
У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока
сегодня, 13:50
Вячеслав Быков: «Решение играть за «Сочи» – возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне»
сегодня, 13:05
Константин Волков подписал пробный контракт с «Сибирью». Вратарь играл за «Куньлунь» и «Ладу» в прошлом сезоне
сегодня, 12:50
Генменеджер «Сибири»: «Не думаю, что мы увидим Доминге в КХЛ в этом сезоне. Его возвращение в случае решения семейных вопросов маловероятно»
сегодня, 12:35
«Металлург» забил 4 гола и нанес 19 бросков в створ в 1-м периоде матча с «Шанхаем»
сегодня, 12:10
Танев выписан из больницы после столкновения с Мичковым. Защитник «Торонто» помещен в список травмированных
сегодня, 11:55