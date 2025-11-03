Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»

Пьер-Люк Дюбуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Журналистка Кэти Флорио сообщает, что форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа выбыл на продолжительный срок из-за повреждения.

Канадец досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном » и «Айлендерс» (1:3), столкнувшись с Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.

«Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил журналистам, что нападающий Пьер-Люк Дюбуа выбыл из строя «на продолжительный срок», – написала Кэти Флорио.

Это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провел шесть матчей в это регулярном чемпионате (два из них не полностью) и не набрал очков.