Владислав Третьяк: «Наш хоккей продолжает развиваться в непростых условиях. Матчи сборных неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах»

Теги ФХР Сборная России по хоккею молодежная сборная России болельщики Владислав Третьяк Кубок Первого канала Хоккей

Владислав Третьяк отметил, что российский хоккей продолжает развиваться.

– В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Чем запомнится хоккейный 2022-й?

– Самое главное – наш хоккей живет и продолжает развиваться даже в нынешних непростых условиях. Наши болельщики очень любят международные матчи – и мы нашли возможность играть на глазах отечественного зрителя.

В мае сборная России провела турне по городам страны, в ноябре состоялся «Кубок Будущего» с участием самых ярких молодых звезд. В декабре национальная команда выступала на Кубке Первого канала.

В следующем году планируем расширить календарь, чтобы соотечественники еще чаще могли смотреть на матчи сборных. Тем более что эти игры неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах и миллионы просмотров в интернете, – заявил президент ФХР.

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7 комментариев

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цэсемьэр
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в если аншлаг на трибунах не очевиден, его провоцируют массовыми перемещениями болельщиков с верхних секторов в кадр объективов телекамер чтобы все убедились😁
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sava k
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Жаль легендарного вратаря. Деменция, деменция...
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Кеша
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Болельщики, будьте бдительны . Гражданин Украины под ником «adimsonekat » Дмитрий Сьянов , 55 лет , город Харьков , ведет на этом ресурсе антироссийскую пропаганду .
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Камбоджа134
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🤦‍♀️
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adimsonekat
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Мы, только что, посмотрели очередную часть сериала: "Параллельные миры".......
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Огюст
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Владислав ,считаю как то не прилично мужчине хвалить себя за то ,что он обязан делать - это его работа и за что ему плотят деньги ! Пусть люди оценят, но не сам ! А , провал игры нашей сборной с Белоруссами болельщики видели !
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разноцветный логотип
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развитие хоккея ≠ сборная страны
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