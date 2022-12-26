Владислав Третьяк: «Наш хоккей продолжает развиваться в непростых условиях. Матчи сборных неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах»

отметил, что российский хоккей продолжает развиваться.

– В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Чем запомнится хоккейный 2022-й?

– Самое главное – наш хоккей живет и продолжает развиваться даже в нынешних непростых условиях. Наши болельщики очень любят международные матчи – и мы нашли возможность играть на глазах отечественного зрителя.

В мае сборная России провела турне по городам страны, в ноябре состоялся «Кубок Будущего» с участием самых ярких молодых звезд. В декабре национальная команда выступала на Кубке Первого канала.

В следующем году планируем расширить календарь, чтобы соотечественники еще чаще могли смотреть на матчи сборных. Тем более что эти игры неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах и миллионы просмотров в интернете, – заявил президент .