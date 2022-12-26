Владислав Третьяк: «Наш хоккей продолжает развиваться в непростых условиях. Матчи сборных неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах»
Владислав Третьяк отметил, что российский хоккей продолжает развиваться.
– В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Чем запомнится хоккейный 2022-й?
– Самое главное – наш хоккей живет и продолжает развиваться даже в нынешних непростых условиях. Наши болельщики очень любят международные матчи – и мы нашли возможность играть на глазах отечественного зрителя.
В мае сборная России провела турне по городам страны, в ноябре состоялся «Кубок Будущего» с участием самых ярких молодых звезд. В декабре национальная команда выступала на Кубке Первого канала.
В следующем году планируем расширить календарь, чтобы соотечественники еще чаще могли смотреть на матчи сборных. Тем более что эти игры неизменно вызывают повышенный интерес, аншлаги на трибунах и миллионы просмотров в интернете, – заявил президент ФХР.
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