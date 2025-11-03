Журова про Овечкина в политике: «Нужно ли это Саше? У депутатов много ограничений, которые ему непросто выполнить: недвижимость за рубежом и другое»

Светлана Журова: нужно ли Овечкину в политику? У депутатов много ограничений.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о том, нужно ли форварду «Вашингтона » Александру Овечкину начинать политическую карьеру.

«Я всегда говорила и буду говорить, что сам спортсмен должен за себя решить. Я за него точно говорить не буду, рекомендовать тем более. Это непростая тема, для Саши особенно.

Потому что у политиков и депутатов очень много ограничений, которые Александру выполнить будет непросто: недвижимость за рубежом и много другого. Поэтому нужно ли это Саше и его семье?» – сказала Светлана Журова.