У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока

«Шанхай» проиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс » уступил «Металлургу » (1:6) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это поражение стало шестым в последних матчах для команды тренера Жерара Галлана . На этом отрезке китайский клуб обыграл только «Северсталь» (6:3).

«Шанхай» располагается на шестой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 25 баллов в 21 матче. Команда продолжит сезон 6 ноября матчем против СКА в Санкт-Петербурге.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 34 балла в 22 играх. Команда продолжит чемпионат 5 ноября матчем против «Адмирала» во Владивостоке.