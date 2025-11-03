У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока
«Шанхай» проиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
«Шанхай Дрэгонс» уступил «Металлургу» (1:6) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало шестым в последних матчах для команды тренера Жерара Галлана. На этом отрезке китайский клуб обыграл только «Северсталь» (6:3).
«Шанхай» располагается на шестой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 25 баллов в 21 матче. Команда продолжит сезон 6 ноября матчем против СКА в Санкт-Петербурге.
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 34 балла в 22 играх. Команда продолжит чемпионат 5 ноября матчем против «Адмирала» во Владивостоке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости