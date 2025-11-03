Коваленко ударил клюшкой по лицу Мелошу в матче ЦСКА – «Динамо» Минск. Николая удалили на 4 минуты

Николай Коваленко получил 4 минуты штрафа за удар в лицо Николасу Мелошу.

Форвард ЦСКА Николай Коваленко ударил клюшкой в лицо защитнику Николасу Мелошу в матче с минским «Динамо » (0:2 , третий период). Перед эпизодом Мелош что-то высказал в адрес Коваленко.

Арбитр Денис Наумов объявил, что за удар Мелошу Коваленко получил 4 минуты штрафа – за игру высоко поднятой клюшкой. Перед этим эпизодом удаление на 2 минуты получил форвард минчан Андрей Стась.