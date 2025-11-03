Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах
Андрей Белозеров впервые забил 3 гола в матче FONBET КХЛ.
29-летний нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров отметился 3 заброшенными шайбами в гостевом матче с «Барысом» (5:2).
Форвард дважды забил во 2-м периоде и забросил третью шайбу на 52-й минуте. Теперь на счету Белозерова стало 19 (10+9) очков в 23 матчах при нейтральной полезности.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
