Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах

Андрей Белозеров впервые забил 3 гола в матче FONBET КХЛ.

29-летний нападающий «Нефтехимика » Андрей Белозеров отметился 3 заброшенными шайбами в гостевом матче с «Барысом » (5:2).

Форвард дважды забил во 2-м периоде и забросил третью шайбу на 52-й минуте. Теперь на счету Белозерова стало 19 (10+9) очков в 23 матчах при нейтральной полезности.